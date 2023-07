Dyson : économisez 150 € sur le purificateur d’air PH04 chez MediaMarkt !

Saviez-vous que l’air de nos intérieurs est souvent plus pollué que l’air extérieur ? La qualité de l’air intérieur est impactée par les polluants présents notamment dans le mobilier ou dans les peintures. Il est également contaminé par les nettoyants ménagers, les fumées de cuisson ou de cigarette. C’est pour cela qu’il est important d’aérer quotidiennement votre maison. Le problème ? L’air extérieur est également pollué. Alors pour venir à bout de cette problématique et respirer un air sain lorsque vous êtes chez vous, pensez à vous équiper d’un purificateur d’air comme le purificateur d’air Dyson PH04. Parfait pour les pièces d’une superficie de 40 m2, il filtre les substances nocives comme le formaldéhyde avec efficacité grâce à son filtre HEPA, et renvoie un air pur sous forme de brise rafraichissante. Il dispose de 10 niveaux de vitesse, ce qui vous permet d’ajuster sa puissance en fonction de vos besoins, ou de la chaleur. Multifonction, le purificateur d’air Dyson PH04 ne fait pas que purifier votre air. Comme il vous envoie de l’air pur, il peut faire office de ventilateur. Il sert également d’humidificateur. En plus de vous offrir un air sain, il rend l’air sec agréable à respirer. Hiver comme été, le purificateur d’air Dyson PH04 va vite devenir un indispensable au quotidien.

Economisez 150 € sur le prix du purificateur d’air Dyson PH04 avec MediaMarkt

Vous avez envie de purifier votre air intérieur ? Nous avons trouvé pour vous le purificateur d’air Dyson PH04 au meilleur prix avec MediaMarkt. Habituellement vendu 799 €, le spécialiste du high-tech et de l’électroménager le propose à seulement 649 €. Cela vous permet d’économiser 150 €. Alors n’hésitez plus à vous l’offrir. En plus, le purificateur d’air Dyson PH04 est très design et élégant. Il s’intégrera parfaitement à votre intérieur. Grâce à son poids léger de 1,04 kilos et à son format compact, il se déplace très facilement d’une pièce à l’autre. Ainsi, vous pourrez profiter d’un air pur de jour comme de nuit. Comme il est silencieux même à pleine puissance, il ne perturbera jamais votre sommeil. Le purificateur d’air Dyson PH04 a vraiment tout pour plaire.