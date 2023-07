Soldes : rafraîchissez-vous tout l’été grâce à ce climatiseur mobile De’Longhi et économisez 141 € avec Cooblue

Rafraîchissez votre air intérieur avec le climatiseur mobile De’Longhi PAC EL98 Eco Real Feel

Votre organisme n’est pas habitué à la chaleur et les températures caniculaires sont très difficiles à supporter pour vous ? Mauvaise nouvelle, dès vendredi, les températures devraient à nouveau atteindre les 30°C. Pour ne plus subir et profitez de votre été, vous hésitez à investir dans un climatiseur mobile ou dans un ventilateur ? Vous pensez même installer une climatisation fixe dans votre maison ? Très pratique, performant et facilement transportable, un climatiseur mobile est une bonne option, peu onéreuse et qui vous servira des années. Si vous optez pour un modèle multifonction proposant une option déshumidification de l’air ou chauffage, vous pourrez l’utiliser hiver comme été. Avec sa puissance frigorifique maximale de 10700 BTU, le climatiseur mobile De’Longhi PAC EL98 Eco Real Feel est parfait pour refroidir une pièce d’une superficie maximale de 28 m2, si elle est bien isolée. Il peut rafraîchir une pièce de 19 m2 moins bien isolée. Très facile à utiliser, le climatiseur mobile De’Longhi PAC EL98 Eco Real Feel dispose d’un thermostat qui vous permet de régler très simplement la température souhaitée. Grâce à son écran, vous pourrez tout de suite contrôler ses performances. Il est vert si tout va bien, bleu si la température est parfaite. Il devient orange s’il a du mal à atteindre la température demandée. Il est d’ailleurs important de régler votre thermostat en cohérence avec la température extérieure, soit avec un écart de 5 à 8 degrés comme nous vous l’expliquions dans cet article. Le climatiseur mobile De’Longhi PAC EL98 Eco Real Feel peut se contrôler depuis sa télécommande. Pratique, il dispose d’une minuterie de 24h, parfaite pour éviter de le faire tourner toute la nuit.

