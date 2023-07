Soldes d’été : économisez 120 € sur l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim Absolute chez Coolblue !

Faites la chasse à la poussière avec l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim Absolute

Vous en avez marre de trimballer votre ancien aspirateur traineau dans toute la maison pour passer l’aspirateur ? Lourds, encombrants et peu maniables avec leur fil électrique, les aspirateurs traineau sont peut-être efficaces, mais certainement pas pratiques ! Pour gagner du temps, préserver votre dos et chasser la poussière et les allergènes efficacement de votre maison, mettez votre ancien aspirateur au placard et optez pour l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim Absolute. Avec lui, vous allez découvrir une nouvelle manière de faire le ménage. Vous allez peut-être même y prendre du plaisir ! Grâce à son moteur Hyperdymium très puissant et à son système de filtration unique, l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim Absolute est très efficace pour capter la poussière et le pollen. C’est simple, il est capable de capturer 99,99% des particules et des allergènes. Sa brosse exclusive Motobar conçue en poils de nylon et en filaments antistatiques en carbone passe avec aisance sur tous les types de sols : carrelage, parquet, lino ou encore tapis et moquette. Pour ne rater aucune miette et aucun débris, elle est même équipée d’un faisceau lumineux. Il vous permet d’avoir une visibilité maximale sur vos cibles à atteindre ! L’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim Absolute est très efficace et il vous le prouve. Grâce à un capteur piézoélectrique, il mesure les particules de poussières aspirées et vous donne les résultats directement sur son écran LCD. Enfin, l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim Absolute vous offre 60 minutes d’autonomie en aspiration continue. Il est tout simplement parfait !

