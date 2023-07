Super soldes MediaMarkt : offrez-vous la friteuse Philips Airfryer Compact bradée à moins de 90 € !

Découvrez une cuisine saine et savoureuse avec la friteuse Philips Airfryer Compact

Des frites fraiches, croustillantes à l’extérieur et moelleuses à l’intérieur et faibles en calories, vous pensez que c’est impossible ? Détrompez-vous ! Depuis quelques années, les friteuses sans huile viennent révolutionner la manière de frire les aliments. Désormais, grâce à un tourbillon d’air chaud, il est possible de préparer de délicieuses frites avec une seule cuillère d’huile, soit avec 90% de matière grasse en moins qu’avec une friteuse traditionnelle. C’est une vraie révolution dans les cuisines. Vous n’avez plus de raison de vous interdire cette portion de frites, ces nuggets, ces pilons de poulet rôti ou encore ces beignets croustillants. Pour en profiter, mettez définitivement au placard votre friteuse traditionnelle qui nécessite des litres d’huile de friture, et offrez-vous la friteuse Philips Airfryer Compact. Elle est parfaite pour 2 à 3 personnes avec sa cuve de 4,1 litres et son panier d’une capacité de 800 grammes. Avec la friteuse Philips Airfryer Compact, vous allez faire bien plus que frire. Vous pouvez rôtir, cuire, griller et réchauffer. A vous le poulet rôti du dimanche, les légumes et le poisson grillé en toute simplicité. La friteuse Philips Airfryer Compact vous permet même de cuisiner des quiches et des gâteaux ! Essayez là, vous ne pourrez plus vous en passer.

