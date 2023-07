Bon plan Apple : l’iPad Pro 11 3ème Génération 128 Go est disponible à moins de 685 € grâce à ce bon plan

iPad Pro 11 3ème Génération : un petit bijou de technologie

Plus pratique qu’un ordinateur et plus lisible qu’un smartphone, l’iPad Pro 11 3ème Génération est parfait comme accessoire complémentaire. Grâce à lui, vous n’avez pas besoin d’emporter systématiquement votre Mac ou votre PC en déplacement. Dès que vous êtes à la maison, son écran de 11 pouces est idéal et très confortable pour surfer sur le web, faire du shopping ou scroller les réseaux sociaux. Très puissant, l’iPad Pro 11 3ème Génération est doté d’une puce M1 et d’un CPU 8 cœurs. Cela en fait la tablette tactile la plus rapide de sa catégorie. Avec lui, vous pourrez passer d’une application à une autre en toute fluidité et même jouer à des jeux vidéo sans rater une seule action. Son écran tactile Liquid Retina XDR vous offre des images d’une qualité exceptionnelle avec un réalisme époustouflant. L’iPad Pro 11 3ème Génération est d’ailleurs parfait pour regarder en streaming vos films et séries préférées. Pour compléter ses qualités, l’iPad Pro 11 3ème Génération est équipé d’une caméra ultra grand-angle avec un capteur de 12 mégapixels et un champ de vision de 122 degrés. Grâce à elle, vos photos et vidéos seront dignes d’un photographe. Sans parler de vos appels vidéo. Ils seront tout simplement parfaits.

