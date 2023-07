Soldes d’été : quand commence la 2ème démarque pour faire un maximum de bonnes affaires ?

Soldes d’été : 4 semaines de prix fous !

Les soldes d’été ont démarré le 1er juillet dernier. Si vous avez bien préparé les soldes comme nous vous l’expliquions dans cet article, vous avez certainement réalisé de très bonnes affaires dès le premier jour des soldes. La 1ère démarque est idéale si vous avez des envies précises comme la petite robe de telle marque, un modèle de sac à main ou encore un smartphone en particulier. Si pour vous les soldes riment avec des remises exceptionnelles, que vous avez une idée de ce que vous recherchez à prix réduit sans être arrêté sur un modèle précis, attendez l’arrivée de la 2ème démarque pour vous faire plaisir. C’est le bon plan pour profiter de réductions pouvant aller jusqu’à -70%. La 2ème démarque est idéale si vous devez renouveler votre électroménager par exemple. Souvent, on cherche une machine à laver, un sèche-linge, un four ou un frigo avec des dimensions standard, sans être fixé sur une marque précise. Dans ce cas-là, vous avez tout intérêt à attendre la 2ème démarque pour vous faire plaisir.

Quand démarre la 2ème démarque des soldes d’été ?

Il n’existe pas de règle précise et formelle sur le démarrage de la 2ème démarque pendant les soldes d’été. En général, les commerçants et les e-shops baissent encore leurs prix et débutent la 2ème démarque un mercredi, à la moitié du mois de soldes. La 2ème démarque des soldes d’été devrait donc arriver le 12 juillet. Cela vous laisse 6 jours pour faire du repérage. N’oubliez pas l’astuce ultime pour des soldes réussies : remplir votre panier sur votre e-shop préféré la veille de la 2ème démarque. Dès mercredi 12 juillet, vous pourrez ainsi profiter de prix encore plus réduits en toute sérénité. En attendant, continuez à faire votre repérage. Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle machine à laver, d’une console de jeux, d’une tablette ou d’un smartphone, rendez-vous sur les sites de Krëfel, de MediaMarkt, de Coolblue, de la Fnac ou encore d’Amazon. Les soldes, c’est aussi l’occasion de renouveler votre literie. Emma Matelas va certainement proposer des remises exceptionnelles sur tous ses produits. Sans oublier, le spécialiste de la décoration Maison du Monde !