Goûtez à la mobilité douce tout en économisant 333 € sur la trottinette électrique Segway Ninebot F65I grâce aux soldes d’été de MediaMarkt

Offrez-vous un vent de liberté avec la trottinette électrique Segway Ninebot F65I

Profitez de l’été et des beaux jours pour tester un nouveau mode de déplacement de plus en plus tendance : la trottinette électrique. Pratique et surtout écologique, la trottinette électrique vous offre un sentiment de liberté ! Avec elle, vous pourrez enfin dire adieu aux embouteillages et vous n’aurez plus de difficultés à vous stationner. Alors profitez des soldes d’été pour vous lancer dans l’aventure de la mobilité électrique en vous offrant la trottinette électrique Segway Ninebot F65I. Très design et agréable à conduire avec ses pneus tubeless à air de 10 pouces, elle vous offre jusqu’à 65 km de conduite grâce à son autonomie extra-longue. La trottinette électrique Segway Ninebot F65I peut aller jusqu’à 25 km/heure. De quoi vous offrir de belles sensations ! Que vous empruntiez des routes, des chemins ou encore des pentes jusqu’à 20% d’angle de montée, la trottinette électrique Segway Ninebot F65I vous emmène partout avec fluidité. Parfaite pour vous déplacer, la trottinette électrique Segway Ninebot F65I a été conçue pour vous assurer une sécurité optimale. Elle est équipée de clignotants avant et arrière intégrés, d’une sonnette et de réflecteurs E-MARK avant, latéraux et arrière. Elle est aussi dotée d’un système de freinage performant, composé d’un frein tambour à l’avant et d’un frein électronique à l’arrière. Design, fonctionnelle et maniable, la trottinette électrique Segway Ninebot F65I a vraiment tout pour plaire.

