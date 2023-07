Incroyable : économisez 57% sur le prix du vélo électrique Veloci Sport en passant par ce bon plan !

Déplacez-vous écologiquement avec le vélo électrique Veloci Sport

Selon une enquête menée par Traxio, la fédération du secteur de la mobilité, la part des vélos à assistance électrique ne cesse de progresser en Belgique. En 2022, 101 786 vélos électriques ont été vendus sur le territoire, soit 45% de ventes en plus par rapport à 2021. Cette statistique n’est pas surprenante. Écologique, le vélo électrique est le mode de déplacement idéal pour limiter ses émissions de gaz à effets de serre. Utilisé au quotidien, pour des balades ou pour se rendre au travail, il permet de faire des économies, mais aussi de maintenir votre forme grâce à une activité physique aux efforts mesurés. Avec son design sportif et ses 7 vitesses Shimano Tourney, le vélo électrique Veloci Sport est idéal si vous souhaitez acheter un vélo à assistance électrique. Il est parfait pour les cyclistes souhaitant faire des balades en campagne le week-end ou pour se déplacer en ville sur les pistes cyclables pour aller au travail. Grâce à sa batterie de 36V, il vous offre une autonomie entre 60 et 120 kilomètres selon la charge. Le vélo électrique Veloci Sport est très confortable grâce à sa selle Royal « Viento » avec suspension, mais aussi grâce à ses pneus Schwalbe Road Cruiser avec réflexion latérale. L’utilisation du vélo électrique Veloci Sport est très simple et fonctionnelle. Il se contrôle depuis son écran central C10 qui vous propose 5 niveaux d’assistance. De quoi mesurer votre effort, pour des promenades plus ou moins sportives. Maniable, confortable, polyvalent et disposant d’une grande autonomie, le vélo électrique Veloci Sport est parfait pour changer de mode de transport et vous lancer dans les mobilités douces.

