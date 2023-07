Dyson : profitez des super soldes de MediaMarkt pour acheter l’aspirateur balai V10 Extra à moins de 350 €

Chassez la poussière efficacement avec l’aspirateur balai Dyson V10 Extra

On ne présente plus Dyson. C’est la marque de référence sur le marché des aspirateurs balai sans sac et sans fil. C’est aussi une valeur sûre. Les aspirateurs Dyson sont performants et efficaces et ne vous décevront pas. Leur prix peut parfois être assez élevé, ce qui peut vous donner envie de vous tourner vers des marques concurrentes. Pourtant Dyson a développé toute une gamme d’aspirateurs balai à des prix accessibles. C’est le cas de l’aspirateur balai Dyson V10 Extra qui présente un excellent rapport qualité/prix. L’aspirateur balai Dyson V10 Extra est doté d’un moteur cyclonique d’une puissance de 525 watts et d’un système de filtration avancé. Grâce à eux, en un seul passage, il aspire les poussières, bactéries, pollens et autres allergènes présents dans votre intérieur. Sa brosse Motorbar exclusive, conçue en fibre de nylon et en fibre de carbone peut s’utiliser sur tous les sols. Que vous ayez du carrelage, du parquet, du lino ou encore de la moquette et des tapis, l’aspirateur balai Dyson V10 Extra est ultra efficace et ne laissera aucune chance aux miettes et débris de s’en sortir ! Avec lui, votre maison sera propre et saine pour longtemps. Il est tellement maniable et facile à utiliser que vous prendrez même plaisir à faire le ménage !

