Soldes d’été : craquez pour cette paire de sandales Jonak très tendance, affichée à -30% de réduction avec Sarenza

Sarenza tape très fort pendant les soldes d’été. Elles ont à peine commencé que le e-commerçant propose déjà des remises pouvant aller jusqu’à -70% sur un grand nombre de chaussures, vêtements et accessoires pour femmes, hommes et enfants. Encore mieux, Sarenza vous offre 10% supplémentaires sur tout le site à partir de 2 articles achetés grâce au code promo SAVE10 . C’est le moment d’en profiter pour agrandir votre dressing ou renouveler votre shoesing. Juillet est la bonne période pour découvrir vos pieds et porter des sandales. Chez Sarenza, vous trouverez des sandales de grandes marques comme Jonak, Made by Sarenza, I Love Shoes, Georgia Rose, Skechers, Tamaris et bien d’autres. De quoi vous faire plaisir quel que soit votre style. Si vous êtes à la recherche de sandales intemporelles, tendances et de qualité, misez sur les sandales Jonak. Plates, à talons, à brides ou encore compensées, la marque propose une large collection de sandales. C’est sûr, vous y trouverez votre bonheur. Alors foncez-vite sur le site de Sarenza pour les découvrir.

Bénéficiez de -30% de remise sur les sandales Wischia de Jonak

Si vous êtes à la recherche d’une paire de sandales intemporelles et confortables, misez sur les sandales Wischia de Jonak. C’est simple, elles se portent aussi bien en ville qu’à la plage, de jour comme de nuit. Avec leur look classique mais tendance, elles sublimeront toutes vos tenues : robe, jupe, pantalon fluide ou encore short. Conçues en cuir, elles sont agréables à porter tout au long de la journée. Avec elle, votre pied ne sera pas en transpiration à la moindre marche. Leurs lanières délicates maintiennent vos pieds à la perfection et vous font un pied très élégant. Les sandales Wischia de Jonak sont disponibles en couleur cognac, or & bronze et or rose. Pendant les soldes d’été, Sarenza les propose à 54,99 € au lieu de 84,99 €, soit 30% de remise. A ce prix-là, n’hésitez plus à vous les offrir. Profitez aussi des soldes d’été de Sarenza pour acheter plusieurs paires de sandales. N’oubliez pas, dès 2 articles achetés, Sarenza vous offre 10% de remise supplémentaire sur tout le site avec le code promo SAVE10.