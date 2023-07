Double bon plan : bénéficiez d’un prix soldé sur le combi frigo congélateur encastrable Samsung avec Krëfel et recevez 100 € supplémentaires en cashback

Conservez vos aliments plus longtemps grâce au combi frigo congélateur encastrable Samsung

Si vous êtes en train de faire une nouvelle cuisine ou que votre frigo congélateur encastrable est en train de vous lâcher, c’est votre jour de chance ! Krëfel propose en ce moment une offre exceptionnelle sur le combi frigo congélateur encastrable Samsung. C’est l’occasion de vous offrir un combi frigo congélateur haut de gamme à un excellent rapport qualité/prix. Le combi frigo congélateur encastrable Samsung vous offre une capacité totale de 264 litres : 190 litres pour la partie frigo et 74 litres pour la partie congélateur. La partie réfrigération est très fonctionnelle. Elle est composée de 3 rayons et de 2 tiroirs dotés d’une Fresh Zone. Cet espace crée l’environnement idéal pour stocker vos légumes et les conserver longtemps. La partie congélation est composée de 2 tiroirs. Parfait pour les apéros improvisés, il dispose du mode congélation rapide. Pratique pour faire des glaçons rapidement. Il dispose même d’une place pour la boite à pizza ! Grâce à la technologie SpaceMax, les parois du combi frigo congélateur encastrable Samsung sont plus minces que celles d’autres combi frigo congélateurs. Cela vous permet de disposer d’un maximum d’espace de stockage. Plus d’espace pour un combi frigo congélateur encastrable Samsung de taille standard, c’est un énorme avantage ! Enfin, le combi frigo congélateur encastrable Samsung est doté de la technologie No Frost. Elle améliore la circulation de l’air pour maintenir une température constante dans le frigo et dans le congélateur. Elle permet ainsi d’éviter la formation de givre et de glace.

