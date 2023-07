La trottinette électrique Xiaomi Essential en solde : l'alliée parfaite pour vos déplacements urbains à prix réduit !

Trottinette électrique Xiaomi Essential : vers une mobilité électrique !

Plus qu’un effet de mode, la mobilité électrique ne cesse de se démocratiser dans les grandes villes. Et pour cause, ce moyen de transport s’accompagne de nombreux avantages. Écologique, économique, pratique… La trottinette électrique est rapidement devenue l’alliée n°1 des utilisateurs urbains. Vous aussi choisissez ce moyen de locomotion pour préserver l’environnement, votre pouvoir d’achat et découvrir une nouvelle expérience de conduite. Equipez-vous de l’un des meilleurs e-scooter du marché et commandez dès maintenant la Xiaomi Essential. Cette trottinette électrique peut être facilement pliée en quelques secondes, ce qui la rend pratique à transporter et à ranger. Vous pouvez la prendre avec vous dans les transports en commun ou la ranger dans le coffre de votre voiture sans aucun problème. Côté batterie, la trottinette électrique Xiaomi Essential vous permet de parcourir jusqu’à 20 km avec une seule charge. Que ce soit pour vos trajets quotidiens ou pour une balade en ville, vous pouvez compter sur sa performance et sa fiabilité. Profitez également du système de récupération de l’énergie cinétique (KERS) pour augmenter l’autonomie de la trottinette. Pour votre sécurité, la trottinette est équipée d'un système de freinage antiblocage E-ABS pour la roue avant et un grand frein à disque pour la roue arrière. Les deux freins s’activent simultanément lorsque vous freinez pour réduire la distance de freinage et vous offrir toute la sécurité que vous méritez.

