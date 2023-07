Affrontez cette nouvelle vague de chaleur en achetant le climatiseur mobile Duux Blizzard de catégorie énergétique A à moins de 450 € avec MediaMarkt

Faites baisser la température avec le climatiseur mobile Duux Blizzard

Encore une fois, les températures ont fortement grimpé ce week-end. Elles ont atteint les 30°C dans certaines villes. Ces vagues de chaleur peuvent être difficiles à supporter pour les personnes âgées et les enfants en particulier. On ne peut pas encore savoir si l’été va être caniculaire. En prévision, mieux vaut vous équiper d’un climatiseur mobile. En ce moment, MediaMarkt propose le climatiseur mobile Duux Blizzard à son meilleur prix. De quoi vous laisser tenter. Avec sa puissance frigorifique de 10000 BTU et son débit d’air de 440 m3/heure, le climatiseur mobile Duux Blizzard est parfait pour rafraichir les pièces de 30m2. Avec ses 3 niveaux de vitesses et son mode nuit, il s’adapte à tous vos besoins, que vous ayez besoin de rafraichir votre pièce d’1 ou 2 degrés ou de 5 degrés. Nous vous donnions d’ailleurs tous nos conseils pour régler la bonne température de votre climatiseur mobile dans cet article. Parfait hiver comme été, le climatiseur mobile Duux Blizzard dispose de la fonction déshumidificateur. Avec sa puissance de déshumidification de 1,16 litres/heure, il rend votre air intérieur sain et respirable. Pratique avec ses roulettes, le climatiseur mobile Duux Blizzard se déplace facilement d’une pièce à l’autre. En plus, il se commande à distance grâce à sa télécommande. Il est même doté d’un timer, parfait pour éviter de le faire fonctionner toute la nuit.

