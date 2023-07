Savourez de délicieux plats frits sainement grâce à la friteuse Philips Airfryer, soldée à moins de 100 € avec Coolblue

Découvrez une nouvelle façon de cuisiner avec la friteuse Philips Airfryer L HD9252/70

Avec l’été, la chaleur et les vacances qui arrivent, on a tendance à vouloir cuisiner des plats sains et frais. Exit les raclettes, les carbonades et les frites cuites au gras de bœuf bien réconfortantes. Entre salades, barbecues et grillades, n’oubliez pas de vous faire plaisir. Avec la friteuse Philips Airfryer L HD9252/70, il est désormais possible de cuisiner sainement de délicieuses frites, des nuggets ou encore des pilons de poulet et des beignets sans avoir besoin d’une friteuse traditionnelle qui nécessite des litres d’huiles de fritures. Encore mieux, grâce à la technologie Airfryer, c’est l’air chaud qui frit vos aliments sainement. Pour préparer des frites parfaites, croustillantes à l’extérieur et moelleuses à l’intérieur, la friteuse Philips Airfryer L HD9252/70 n’a besoin que d’une cuillère d’huile. Très pratique, la friteuse Philips Airfryer L HD9252/70 ne fait pas que frire. Elle grille, rôti, cuit et réchauffe. Avec elle, il est possible de réaliser de nombreuses recettes comme du poulet rôti, du poisson et des légumes grillés, des quiches et des gâteaux. Facile à utiliser, la friteuse Philips Airfryer L HD9252/70 dispose de nombreux programmes de cuisson automatique. Vous n’avez donc pas à vous soucier de la température ou du temps de cuisson. La friteuse Philips Airfryer L HD9252/70 s’occupe de tout.

