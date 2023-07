Double bon plan : profitez des soldes pour acheter la machine à café Magimix Vertuo Pop à moins de 35 € avec Krëfel et recevez 100 capsules gratuites

Savourez de délicieux cafés avec la machine à café Magimix Vertuo Pop

Les amateurs de café vont être séduits par la machine à café Magimix Vertuo Pop. Pratique, très simple d’utilisation et élégante, la machine à café Magimix Vertuo Pop prépare aussi de délicieux café de qualité Nespresso. Avec elle, vous pourrez mettre au placard votre cafetière à filtre ou votre machine à café à grains semi-automatique bruyante. Avec la machine à café Magimix Vertuo Pop, il vous suffit de sélectionner une capsule de café parmi les plus de 28 variétés de café proposées par Nespresso, de l’insérer dans la machine et d’appuyer sur un bouton. Grâce à sa technologie d’extraction innovante, le centrifusion, la machine à café Magimix Vertuo Pop vous délivre alors un café aux arômes intenses, recouvert d’une crema onctueuse et savoureuse. Que vous aimiez les espressos, les doubles-expressos, les mugs ou les lungos, la machine à café Magimix Vertuo Pop sélectionne automatiquement la température idéale, le volume d’eau, le temps d’infusion, la vitesse de rotation de la capsule et la longueur de la tasse. Résultat : votre café est parfait en toute circonstance, que vous dégustiez une tasse de 40ml ou une tasse de 230 ml. Enfin, la machine à café Magimix Vertuo Pop est l’alliée des familles et des matins pressés. En seulement quelques secondes, elle vous prépare une bonne tasse de café, parfaite pour vous réveiller. Grâce à son réservoir de 0,6 litres, vous pouvez même préparer plusieurs cafés d’affilée sans aucun problème ! La machine à café Magimix Vertuo Pop va vite devenir indispensable dans votre cuisine.

Cliquez ici pour obtenir la machine à café Magimix Vertuo Pop au meilleur prix avec Krëfel