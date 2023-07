Amazon Prime Day 2023 : découvrez vite les meilleures offres de la première journée à ne surtout pas manquer !

Amazon Prime Day : une première journée qui commence fort !

Depuis minuit ce matin, les Amazon Prime Days ont démarré. Jusqu’au mercredi 12 juillet minuit, c’est l’occasion de faire un maximum de bonnes affaires sur de nombreux produits high-tech, électroménager, beauté, aménagement de la maison, jardin…Si vous n’avez pas dépensé toutes vos économies pendant les soldes d’été, c’est le moment d’en profiter ! Les Amazon Prime Days sont réputés pour proposer des offres encore plus alléchantes que pendant les soldes ou le Black Friday. Alors si cela n’est pas encore fait, téléchargez l’application Amazon sur votre smartphone, devenez membre Amazon Prime et activez les notifications. En ce moment, le géant du e-commerce vous offre 30 jours d’essai gratuit à Amazon Prime. Un conseil, foncez-vite vous faire plaisir pendant ces 2 jours de folie et découvrez dès maintenant toutes les offres des Amazon Prime Days.

Quelles sont les meilleures offres de cette 1ère journée des Amazon Prime Days ?

Électroménager, beauté, high-tech et jardin, nous avons sélectionné les ventes flash et offres éclairs à ne pas manquer aujourd’hui. Grâce à elle, vous pourrez vous équiper pour la maison et le jardin à petit prix :