Boostez votre forme avec la montre connectée Garmin Instinct Esports Edition, soldée à moins de 200 € avec Krëfel

Mesurez vos performances sportives avec la montre connectée Garmin Instinct Esports Edition

Que vous soyez débutant ou sportif accompli, la montre connectée Garmin Instinct Esports Edition a été conçue pour vous aider à passer au niveau supérieur et à donner le meilleur de vous-même. Cette montre GPS connectée vous permet d’optimiser vos entraînements grâce à ses 30 applications sportives comme la course, le cyclisme, la natation, le fitness ou la marche. Elle vous permet également de mesurer vos progrès grâce au profil d’activité. La montre connectée Garmin Instinct Esports Edition vous permet en effet d’analyser avec précision les performances de votre corps pendant vos entraînements ou pendant les compétitions. Encore mieux, la montre connectée Garmin Instinct Esports Edition vous aide à gérer votre stress et à prendre soin de votre forme pour optimiser encore plus vos résultats. Elle vous donne au quotidien votre fréquence cardiaque et analyse vos cycles de sommeil. La montre connectée Garmin Instinct Esports Edition arrive même à déterminer la quantité d’énergie dont vous disposez. Ainsi vous savez quand il est temps de se reposer ou de vous activer. Très complète et fonctionnelle, la montre connectée Garmin Instinct Esports Edition présente une esthétique sportive avec son bracelet interchangeable robuste et son boîtier de 44mm. Cette smartwatch vous suivra dans toutes vos aventures, même les plus physiques. Son écran OLED de 2,51 pouces en verre trempé est très résistant. La montre connectée Garmin Instinct Esports Edition est également étanche jusqu’à 10 mètres de profondeur. Enfin, la montre connectée Garmin Instinct Esports Edition vous offre 14 jours d’autonomie, soit 80 heures en mode entraînement.

