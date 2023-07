Salon de jardin en acacia Mahano en solde : 33% de remise chez La Redoute pour une ambiance conviviale et stylée dans votre jardin !

Salon de jardin en acacia So’Home : robustesse, confort et élégance !

Créez un parfait espace de convivialité dans votre jardin, terrasse ou balcon avec le salon de jardin Mahano de So’Home qui comprend une table basse, un canapé et deux fauteuils. Tous dotés de coussins rembourrés, profitez d’un confort optimal. Que ce soit pour des moments de détente en famille ou pour recevoir des invités, ce mobilier spacieux vous offre un espace chaleureux pour profiter de l'été en toute sérénité. Le salon de jardin So'Home associe parfaitement le confort à l’esthétisme. Fabriqué en acacia, un bois reconnu pour sa durabilité et sa résistance aux intempéries, ce mobilier de jardin est conçu pour résister à toutes les conditions extérieures, offrant ainsi une durée de vie prolongée. De plus, ce salon de jardin est fabriqué avec des matériaux haut de gamme, garantissant une résistance optimale aux UV et aux intempéries, vous permettant ainsi de profiter de votre mobilier en toute tranquillité. En plus de son confort et de sa robustesse, le design du salon de jardin Mahano ajoutera une touche d'élégance à votre extérieur. Avec ses lignes épurées et sa finition soignée, ce mobilier apportera une ambiance moderne et raffinée à votre jardin, terrasse ou balcon. Vous pourrez ainsi créer un espace extérieur où il fait bon se détendre et recevoir ses proches.

