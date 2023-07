Respirez un air frais et sain en vous offrant le purificateur d’air Dyson Pure Hot+Cool HP00, disponible en quantité limitée à moins de 400 € avec Coolblue

Respirez un air pur avec le purificateur d’air Dyson Pure Hot+Cool HP00

Si vous êtes allergique ou asthmatique, le printemps et l’été peuvent très vite devenir un enfer pour vous. Crises d’éternuements, yeux rouges, rhinites…les allergènes et les pollens n’ont aucune pitié pour vous ! Pour aborder cette saison avec sérénité et profiter d’un air frais, pur et sain toute l’année, n’hésitez pas à investir dans le purificateur d’air Dyson Pure Hot+Cool HP00. Grâce à son filtre HEPA, le purificateur d’air Dyson Pure Hot+Cool HP00 élimine 99,97% des allergènes, des virus et des particules de poussière présents dans l’air. Avec son débit d’air de 130 m3/heure, il est très efficace pour nettoyer les pièces d’une superficie de 26 m2. Grâce à son capteur de qualité de l’air, il s’ajuste en permanence pour optimiser son fonctionnement en toute autonomie. Polyvalent, ce purificateur d’air 3-en-1 aspire l’air pollué de votre maison et rejette un air pur, frais l’été et chaud l’hiver. Vous pourrez donc l’utiliser pour assainir votre maison hiver comme été. Pratique si vous souhaitez purifier l’air de votre chambre à coucher, le purificateur d’air Dyson Pure Hot+Cool HP00 se transporte facilement et dispose d’un mode nuit. Son volume sonore passe alors de 63 décibels à 46 décibels. Ainsi, il ne vous dérangera pas pendant que vous dormez. Avec lui, vous pouvez même choisir la direction de son flux d’air, soit à 360°, soit vers le haut. Le purificateur d’air Dyson Pure Hot+Cool HP00 s’adapte vraiment à toutes les situations.

