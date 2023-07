Soldes Krëfel : -17% sur la machine à laver Whirlpool 6th Sense, le must-have pour un linge impeccable et des économies garanties !

Whirlpool 6th Sense : la machine à laver qui prend soin de votre linge !

La machine à laver Whirlpool 6th Sense est un choix judicieux pour tous ceux qui cherchent un lave-linge performant, économe et abordable. Grâce aux capteurs intelligents de la technologie 6th Sense, cette machine à laver est capable d'adapter automatiquement les réglages en fonction de chaque chargement et de la nature des textiles pour des résultats de lavage optimaux tout en économisant de l'énergie et de l'eau. Grâce à son programme "Tous textiles", vous pouvez laver tous types de tissus en toute confiance. Que ce soit pour vos vêtements délicats ou les articles plus robustes, la machine à laver Whirlpool s’occupe de votre linge au quotidien. La fonction de départ différé est un autre avantage pratique de cette machine à laver. Vous pouvez programmer le début du cycle de lavage en fonction de votre emploi du temps, ce qui vous permet de lancer la machine même en votre absence. En plus d’être pratique, cette fonctionnalité vous permet de lancer vos machines pendant les heures creuses, idéal pour faire le plein d’économie d’énergie. De plus, ce lave-linge 6th Sense de Whirlpool vous permet de réaliser des économies significatives à long terme. Sa capacité de 7 kg vous permet de laver de plus grandes charges de linge, réduisant ainsi le nombre de cycles de lavage nécessaires. Cela se traduit par une économie d'eau et d'énergie, contribuant à la préservation de l'environnement et à la réduction de vos factures.

