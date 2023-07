Prime Day : dites stop aux poils indésirables avec l’épilateur électrique Braun Silk-épil 9 Flex, affiché à -41% de remise avec Amazon

Dites stop aux poils avec l’épilateur électrique Braun Silk-épil 9 Flex

Bien que les mentalités soient en train de changer sur l’épilation féminine et que la vision des poils féminins est de plus en plus acceptée, une grande majorité des femmes continuent de se raser ou de s’épiler jambes, aisselles et maillot. De nombreuses solutions existent pour se débarrasser de ses poils : épilation à la cire chez l’esthéticienne ou à domicile, crèmes et gommes dépilatoires, rasoir, ou encore épilateur électrique. Avec la cire, l’épilateur électrique est la solution la plus durable pour avoir des jambes et des aisselles douces pour longtemps. Gros avantage pour l’épilateur électrique : pas besoin de rendez-vous, il se transporte facilement partout, même en vacances ! Pour avoir des résultats parfaits, éviter la casse de vos poils et une repousse sous la peau, misez sur un épilateur haut de gamme comme l’épilateur électrique Braun Silk-épil 9 Flex. Très pratique avec sa tête entièrement flexible, c’est aussi le premier épilateur sans fil. Grâce à sa technologie Senso Smart et à ses pincettes micro-grip, il arrache le poil et son bulbe en douceur et vous offre une peau lisse pendant plusieurs semaines. L’épilateur électrique Braun Silk-épil 9 Flex retire même les poils les plus courts, jusqu’à 0,5mm. Parfait jusqu’au bout, l’épilateur électrique Braun Silk-épil Flex 9 peut s’utiliser sous la douche. Conçu pour épiler les jambes et les aisselles, il peut également raser les zones sensibles comme le maillot grâce à sa tête de rasage. Grâce à lui, votre peau sera douce et belle tout l’été.

