Prime Day 2023 : achetez ce climatiseur mobile Olimpia Splendid, numéro 1 des ventes, à moins de 200 € avec Amazon

Rafraîchissez-vous tout l’été avec le climatiseur mobile Olimpia Splendid

Vous ne supportez pas la chaleur ? Lorsque les températures grimpent, l’air ambiant de votre domicile devient insoutenable ? Votre chambre à coucher ressemble à un véritable sauna ? Il est temps de vous équiper d’un climatiseur mobile. Très faciles à installer, les climatiseurs mobiles rafraîchissent durablement et efficacement les pièces de votre maison, contrairement aux ventilateurs qui ne font que brasser de l’air chaud. Autres avantages, ils se déplacent facilement d’une pièce à une autre grâce à leurs roulettes, et surtout, ils sont beaucoup moins chers que l’installation d’une climatisation fixe, surtout si vous choisissez un modèle de catégorie énergétique A comme le climatiseur mobile Olimpia Splendid. Doté d’une puissance frigorifique de 8000 BTU, le climatiseur mobile Olimpia Splendid est très efficace pour rafraîchir des petites pièces comme une cuisine, un salon fermé ou encore une chambre à coucher. C’est d’ailleurs le modèle idéal pour vous aider à passer des nuits bien fraîches car il est très silencieux. Son volume sonore est de 47 décibels, ce qui est très performant par rapport à d’autres climatiseurs mobiles qui ont tendance à avoir un volume sonore d’environ 60 décibels. Très facile à utiliser, le climatiseur mobile Olimpia Splendid est doté d’un écran tactile. Il se contrôle tout simplement depuis sa télécommande. Très complet, le climatiseur mobile Olimpia Splendid est livré avec son tuyau d’évacuation. Il vous suffira d’acheter un kit de calfeutrage et de suivre notre guide d’installation pour en profiter tout l’été.

