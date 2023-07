Offrez-vous l’aspirateur balai Dyson V10 Origin, vendu pendant les soldes à moins de 330 € avec Krëfel (faites-vite, les stocks sont limités)

Dites stop à la poussière avec l’aspirateur balai Dyson V10 Origin

Vous en avez marre de la poussière qui s’accumule dans votre maison et sur vos sols ? L’été, avec les portes ouvertes et la sécheresse, la poussière, les allergènes et le pollen ont tendance à s’introduire plus facilement dans votre maison. Résultat, vous devez passer l’aspirateur tous les jours. Pour le faire rapidement et efficacement, équipez-vous d’un aspirateur balai comme l’aspirateur balai Dyson V10 Origin. Très puissant grâce à son moteur V10, il vous offre 60 minutes d’autonomie et aspire en un clin d’œil poussières, débris, poils d’animaux et autres saletés présentes sur tous les types de sols : parquets, carrelages, lino, tapis et moquettes. Grâce à son filtre HEPA, il capture même 99,97% des allergènes et des pollens présents dans votre maison, pour le plus grand bonheur des personnes allergiques. Maniable et léger avec son poids de 2,67 kilos, l’aspirateur balai Dyson V10 Origin est facile à transporter et se soulève très aisément pour atteindre les murs, plafonds, rideaux et recoins. Sa brosse Motorbar anti-enchevêtrement est parfaite pour aspirer les sols, tandis que sa brosse à poussière à poils doux le transforme en un clin d’œil en aspirateur à main, idéal pour retirer la poussière des canapés, de la table à manger et des meubles. L’aspirateur balai Dyson V10 Origin dispose également de 3 niveaux de puissance, pour s’adapter à tous vos besoins. Il a vraiment tout pour plaire, même son prix.

🛒 Cliquez ici pour obtenir l’aspirateur balai Dyson V10 Origin au meilleur prix avec Krëfel 🛒