Soldes d’été : offrez-vous le salon de jardin Mahano, soldé à moins de 290 € sur La Redoute

Transformez votre extérieur avec le salon de jardin Mahano

L’été est la période idéale pour profiter de ses extérieurs et flâner dans son jardin le soir après le travail et le week-end pour décompresser. Pour créer un espace propice à la détente sur votre terrasse, offrez-vous un salon de jardin comme le salon de jardin Mahano. Parfait pour lire un bon livre, jouer à des jeux de société avec vos enfants, faire la sieste ou encore pour recevoir vos amis et votre famille autour d’un apéro, le salon de jardin Mahano est composé d’un canapé, de deux fauteuils et d’une table basse. Esthétique et chaleureux, il est conçu en acacia massif avec une finition huilée teintée naturelle. L’acacia est le bois idéal pour fabriquer du mobilier extérieur. Il a une excellente résistance aux insectes et aux champignons ainsi qu’aux intempéries. Pour vous offrir un maximum de confort, les assises du salon de jardin Mahano sont recouvertes de coussins gris en polyester, d’une épaisseur de 4,5 centimètres. Ils ne craignent ni la pluie ni la poussière. Une fois installé, vous n’avez qu’à ajouter un tapis d’extérieur et des guirlandes lumineuses autour du salon de jardin Mahano pour créer un espace de détente parfait, qui vous donnera l’impression d’être en vacances au quotidien. Le salon de jardin Mahano est très solide et vous accompagnera des années. A la fin de la saison, il vous suffit de l’hiverner dans un garage ou de le protéger avec une bâche de protection. L’année suivante, vous n’aurez qu’à le ressortir et y passer une couche de lasure pour le protéger et lui rendre sa splendeur.

