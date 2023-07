Soldes : préparez des latte dignes d’un coffee shop avec la machine à café De’Longhi Lattissima One, disponible à moins de 200 € avec Nespresso ☕

Dégustez des cafés latte d’exception avec la machine à café De’Longhi Lattissima One

Si vous aimez déguster de délicieux cafés au lait, bien crémeux et mousseux, préparés à la perfection, la machine à café De’Longhi Lattissima One est faite pour vous. Polyvalente et très facile à utiliser, elle saura répondre à toutes vos envies. Elle est très puissante avec ses 1450 watts et ses 10 bars de pression. Grâce à son mousseur à lait, la machine à café De’Longhi Lattissima One prépare des capuccinos et les latte macchiatos d’exception. Elle convient également aux amateurs de café noir en délivrant des expressos ou des lungos aux arômes intenses, recouverts d’une crema onctueuse. Très bien finie, la machine à café De’Longhi Lattissima One est dotée du système Single Service. Elle vous indique la quantité de lait précise à ajouter en fonction de la spécialité lactée que vous souhaitez vous préparer. Ainsi, vous ne gâcherez jamais une goutte de lait. Son réservoir à lait de 165 ml est également recouvert d’un couvercle automatisé. Grâce à lui, il est très facile à remplir entre chaque préparation. Exceptionnelle et très esthétique, la machine à café De’Longhi Lattissima One trouvera facilement sa place dans votre cuisine. Grâce à elle, vous dégusterez des cafés dignes d’un coffee shop, confortablement assis dans votre salon.

