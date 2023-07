Soldes d’été : changez votre téléviseur et bénéficiez de 150 € de remise sur la télévision LG OLED 42 pouces avec Coolblue

Découvrez les performances de la télévision LG OLED42C24LA

Votre télévision a déjà quelques années ? C’est une télévision HD mais ses images sont fades comparées aux téléviseurs de nouvelle génération ? Il est peut-être temps d’en changer pour passer à la qualité OLED de la télévision LG OLED42C24LA. Sur ce modèle de télévision LG, chaque pixel de l’écran s’allume et s’éteint séparément pour capter le moindre détail. Les images de vos films et séries préférées sont alors ultra réalistes, avec un contraste élevé et une luminosité éclatante. Grâce à la qualité de ses images, à la puissance de son processeur a9 Gen5 et à son taux de rafraîchissement de 100 Hz, la télévision LG OLED42C24LA vous offre une expérience télévisuelle époustouflante, avec une fluidité incomparable. Elle est parfaite pour regarder des films d’action sans en perdre une miette, mais aussi pour jouer aux jeux vidéo les plus exigeants. La télévision LG OLED42C24LA est aussi un Smart TV qui fonctionne sous le système d’exploitation WebOS. Elle vous propose l’accès facile à de nombreuses applications de streaming comme Netflix, Amazon Prime Vidéo, Disney+, OCS, YouTube et bien d’autres. Grâce à AirPlay2, vous pourrez y connecter simplement votre smartphone ou votre tablette pour y partager vos photos et vidéos. De quoi passer de bons moments souvenirs en famille. En plus, elle est très esthétique avec ses bords fins et ses pieds très discrets et s’intégrera en toute discrétion dans votre salon. La télévision LG OLED42C24LA a vraiment tout pour plaire, même son prix.

🛒 Cliquez ici pour acheter la télévision LG OLED42C24LA au meilleur prix avec Coolblue 🛒