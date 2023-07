Vacances : emportez votre musique partout avec vous grâce à l’enceinte portable JBL Xtreme 3, soldée sur Krëfel

Profitez d’un son exceptionnel avec l’enceinte portable JBL Xtreme 3

La musique, c’est ce qui donne le ton de votre été ! Que vous aimiez la pop, la chaleur des musiques latinos ou encore le rock, n’oubliez pas d’emporter une enceinte Bluetooth sur votre lieu de vacances. Ainsi, vos sons préférés pourront vous accompagner du petit déjeuner jusqu’au bout de la nuit. Vous pourrez aussi ambiancer en toute simplicité vos apéros improvisés et vos soirées sur la plage, surtout si vous vous équipez avec l’enceinte portable JBL Xtreme 3 qui est étanche à l’eau et à la poussière grâce à sa certification IP67. L’enceinte portable JBL Xtreme 3 est résistante. Elle vous offre surtout un son d’une qualité exceptionnelle grâce à ses 4 haut-parleurs et à ses 2 radiateurs de grave. Avec elle, vous profitez d’un son immersif avec des basses profondes et des aigus clairs. Pratique, l’enceinte portable JBL Xtreme 3 est Bluetooth et se connecte facilement avec tous les types de smartphones, tablettes et ordinateurs. Vous pouvez même y connecter jusqu’à 2 smartphones simultanément. De quoi organiser de belles battles musicales ! En cas de grosse soirée, l’enceinte portable JBL Xtreme 3 peut s’appairer avec d’autres enceintes JBL grâce au mode PartyBoost. Cela vous permet d’écouter votre musique en stéréo pour mettre encore plus d’ambiance. Avec son incroyable autonomie de 15 heures, l’enceinte portable JBL Xtreme 3 ne vous lâchera jamais. C’est l’accessoire indispensable d’un été réussi ! Avec son poids léger de 1,9 kilos, vous ne la sentirez même pas dans vos bagages.

