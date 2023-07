iRobot Roomba Combo en soldes : -70€ sur l'aspirateur robot intelligent qui vous simplifie la vie, profitez-en vite !

iRobot Roomba Combo : L'aspirateur robot intelligent pour un nettoyage autonome et efficace !

Le iRobot Roomba Combo est équipé d'une technologie avancée qui lui permet de nettoyer de manière autonome et efficace. Plus besoin de passer l'aspirateur ni la serpillère manuellement, cet aspirateur intelligent fera le travail à votre place. Ultra-performant, le robot aspire également les poils d’animaux pour vous laisser des sols impeccablement entretenus. Avec une note de 8,5 sur 10 et plus de 80 avis laissés par les clients satisfaits, le iRobot Roomba Combo a fait ses preuves en termes de performances et de durabilité. Les utilisateurs ont d’ailleurs mis en avant sa capacité à nettoyer efficacement les sols, des tapis aux parquets en passant par les carrelages, grâce à ses brosses spécialement conçues pour capturer la poussière et les débris. Et pour cause, les brosses de cet aspirateur robot tournent dans des directions opposées pour empêcher la saleté de se coincer dans la buse. Entièrement autonome, l’aspirateur iRobot peut être programmé à distance via l’application mobile iRobot Home. L’application gratuite vous donne également des recommandations de nettoyage personnalisées pour un résultat optimal. Avec son autonomie de 110 minutes, le robot peut aspirer environ 110 mètres carrés avec une seule charge.

