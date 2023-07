Maisons du Monde : profitez des soldes d’été pour aménager votre terrasse et économisez 30% sur le salon de jardin Bargane !

Donnez du style à votre extérieur avec le salon de jardin Bargane

Depuis quelques années, la décoration de nos extérieurs est devenue aussi importante que la décoration de notre intérieur. On souhaite aménager notre terrasse et notre jardin en un espace cosy et convivial, parfait pour profiter du soleil ou pour inviter familles et amis autour d’une bonne table ou d’un barbecue. La décoration et l’aménagement vont désormais bien au-delà de la table, des chaises de jardin et du parasol. Pour décorer ses extérieurs, il faut penser à la lumière, au tapis et créer un second salon parfait pour recevoir. Cela peut vite devenir un budget, alors profitez des soldes pour vous équiper. En ce moment par exemple, l’enseigne Maisons du Monde propose le salon de jardin Bargane à petit prix. Composé d’un canapé 2 places, de 2 fauteuils et d’une table basse, le salon de jardin Bargane est parfait pour recevoir jusqu’à 4 personnes. Résistant aux intempéries, il est conçu en bois d’acacia massif certifié FSC. L’arrière des fauteuils et du canapé sont animés de cordes tressées gris anthracite en polypropène. Elles assurent le confort de votre dos et donnent une allure vintage au salon de jardin Bargane. Pour encore plus de confort, le salon de jardin Bargane est vendu avec des coussins gris anthracite. Ils sont résistants aux UV et déhoussables. Vous pouvez donc facilement les nettoyer en machine à la fin de la saison. A la fin de l’été, vous n’aurez qu’à laver les coussins et stocker votre salon de jardin Bargane sous une housse de protection pour qu’il vous accompagne pendant des années !

🛒 Cliquez ici pour obtenir le salon de jardin Bargane au meilleur prix avec Maisons du Monde 🛒