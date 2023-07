Double bon plan : économisez 58% sur la machine à café Nespresso Vertuo Pop et recevez 100 capsules de café gratuites avec Krëfel

Savourez un café toujours parfait avec la machine à café Nespresso Vertuo Pop

Vous n’êtes pas encore passé aux dosettes ou aux capsules de café ? Votre cafetière filtre trône toujours sur le plan de travail de votre cuisine ? Vous avez une machine à café semi-automatique avec broyeur un peu trop bruyante ? Il est temps de vous simplifier la vie et d’opter pour une machine à café à capsule comme la machine à café Nespresso Vertuo Pop. Très simple d’utilisation, il vous suffit d’y insérer une capsule de café et d’appuyer sur un bouton pour déguster un café parfait, recouvert d’une crema onctueuse et savoureuse. Pourquoi se compliquer la vie devant tant de simplicité ? La machine à café Nespresso Vertuo Pop utilise une technologie d’extraction innovante pour vous offrir le café idéal à chaque tasse. Il s’agit de la centrifusion. Toutes les capsules Nespresso Vertuo sont dotées d’un code-barre. Ce dernier permet à la machine à café d’adapter à la perfection des paramètres comme la température, le volume d’eau, le temps d’infusion, la vitesse de rotation de la capsule et la longueur de la tasse. Résultat, la machine à café Nespresso Vertuo Pop vous délivre un café parfait, digne d’un barista. Expressos, double-espressos, mugs, lungos ou encore macchiatos, Nespresso vous propose plus de 28 variétés de capsules de café. De quoi satisfaire toutes vos envies, que vous aimiez les cafés serrés de 40ml ou déguster lentement une grande tasse de café de 230 ml. Très pratique avec son réservoir d’eau de 0,6 litre, vous pouvez préparer plusieurs tasses de café avec la machine à café Nespresso Vertuo Pop, sans avoir besoin de remplir son réservoir entre chaque préparation. Fonctionnel, pratique et en plus esthétique, que demander de plus à la machine à café Nespresso Vertuo Pop ?

