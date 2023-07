Donnez du croustillant à votre cuisine avec la friteuse Philips Airfryer, affichée à moins de 100 € pendant les soldes d’été Coolblue

Faites croquer vos plats préférés avec la friteuse Philips Airfryer L HD9252/70

Vous êtes à court d'idées pour sortir de la routine et préparer des plats qui sortent un peu de l’ordinaire ? Pris dans le train-train quotidien, vous cuisinez tout le temps la même chose ? Il est temps de booster votre créativité culinaire en vous offrant la friteuse Philips Airfryer L HD9252/70. Bien plus qu’une friteuse, elle frit, grillé, rôti, cuit et réchauffe. Avec elle, vous pouvez préparer de nombreuses recettes en très peu de temps comme le poulet rôti, le poisson et les légumes grillés, les nuggets et les beignets, mais aussi des quiches et des gâteaux. Sans oublier les frites ! Que serait une friteuse si elle ne pouvait pas préparer des frites parfaites, croustillantes à l’extérieur et moelleuses à l’intérieur ? L’avantage de la friteuse Philips Airfryer L HD9252/70, c’est qu’elle frit sainement. Grâce à la technologie Airfryer, c’est la circulation de l’air chaud dans la cuve qui frit vos aliments, et non pas des litres d’huiles de friture. Résultat, vous pouvez déguster de délicieux aliments frits sans aucune culpabilité. La friteuse Philips Airfryer L HD9252/70 utilise 90% de matière grasse en moins par rapport à une friteuse traditionnelle. Désormais, vous pourrez craquer pour une portion de frites ou pour des chicken wings sans le regretter. Vous réjouira aussi les papilles de vos enfants. Pour vous accompagner dans cette nouvelle manière de cuisiner, la friteuse Philips Airfryer L HD9252/70 est livrée avec un livre de recettes toutes aussi délicieuses les unes que les autres.

