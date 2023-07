Havaianas : découvrez vite ces 3 paires à prix mini, des indispensables à emporter dans votre valise d’été

Sublimez vos pieds avec une paire d’Havaianas

On ne présente plus Havaianas ! Cette marque brésilienne est depuis des années la référence sur le marché des tongs et sandales. En optant pour des tongs Havaianas, vous êtes certain que vos tongs dureront des années et non pas juste une saison comme c’est le cas pour de nombreuses autres marques, souvent moins chères mais de qualité médiocre. Les tongs Havaianas sont parfaites pour aller à la plage. Elles ne craignent ni l’eau ni le sable. Esthétiques et disponibles dans de nombreux coloris, elles sont aussi idéales pour agrémenter une tenue d’été et pour déambuler dans un camping ou dans un village vacances avec style. Havaianas propose une large gamme de chaussures d’été pour hommes, femmes et enfants. Parmi les modèles, vous trouverez des tongs, des sandales, des slides mais aussi des chaussures plates, compensées, à brides fines, larges ou scintillantes. De quoi vous faire plaisir pour un été tout en beauté ! Havaianas gâte aussi les enfants et les bébés. Dans sa collection destinée aux plus jeunes, la marque met à l’honneur les héros des tout-petits comme Spiderman, les Pokémon, les Pyjamasques ou encore les super héros de Marvel. De quoi conquérir le cœur de vos enfants qui pourront crapahuter partout à vos côtés tout l’été.

