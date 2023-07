Kooduu : illuminez vos soirées et gardez vos bouteilles au frais grâce la lampe Synergy 35, vendue à son meilleur prix sur ce site

Éclairez vos soirées avec la lampe Synergy 35 de Kooduu

Elle n’existait pas encore sur le marché, et Kooduu l’a inventé. Le designer danois a conçu une lampe multifonction et très design, idéale pour accompagner vos soirées d’été. Il s’agit de la lampe Synergy 35. Essayez-la et vous ne pourrez plus vous en passer. La lampe Synergy 35 de Kooduu est le produit idéal pour illuminer vos apéritifs et dîners. De l’ambiance tamisée à une ambiance chaleureuse plus festive, cette lampe à LED vous offre 4 niveaux d’intensité lumineuse. Avec elle, vous pourrez créer en toute simplicité l’ambiance de votre choix. La lampe Synergy 35 de Kooduu, c’est aussi un porte-boisson et un refroidisseur de bouteille. Elle dispose en son centre d’un compartiment de refroidissement pouvant accueillir une bouteille de vin, de bière, de champagne ou de soft. Ce n’est pas tout ! La lampe Synergy 35 de Kooduu est dotée d’un haut-parleur Bluetooth. Avec elle, vous pourrez ambiancer vos soirées avec un son de haute qualité grâce à la Bright Sound Technology développée par Kooduu. Parfaite, l’enceinte de la lampe Synergy 35 de Kooduu se connecte très facilement à tous les smartphones et tablettes. Elle peut également s’appairer à d’autres lampes Kooduu, vous permettant de créer une atmosphère musicale sur mesure. C’est parfait pour l’organisation de belles soirées dansantes! Pratique, la lampe Synergy 35 de Kooduu est portable grâce à sa batterie intégrée. Elle vous offre jusqu’à 10 heures d’autonomie. De quoi danser jusqu’au bout de la nuit ! Pour ne rien gâcher, la lampe Synergy 35 de Kooduu est très chic avec son corps blanc, ses pieds en nylon brossé et galvanisé et sa poignée en cuir véritable.

