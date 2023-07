Passez l’été bien au frais avec ce climatiseur mobile De’Longhi de catégorie énergétique A, soldé à moins de 430 € avec Coolblue

Découvrez les performances du climatiseur mobile De’Longhi PAC EL98 Eco Real Feel

Les températures ont baissé ces derniers jours, elles devraient néanmoins remonter dès la semaine prochaine pour s’approcher des 30°C. Entre baisse et hausse des températures, vous ne savez pas si cela vaut la peine d’installer une climatisation chez vous ? Vous hésitez à vous rafraichir avec un ventilateur ? Faites votre choix en consultant notre article « climatiseur mobile vs ventilateur : comment choisir le bon équipement pour se rafraichir ? ». Dans tous les cas, nous vous conseillons de vous orienter vers une solution mobile et de ne pas installer tout de suite une climatisation fixe dans votre intérieur. Elles sont très efficaces mais représentent un coût très important et surtout, elles ne sont pas mobiles. C’est le gros avantage des climatiseurs mobiles, ils peuvent se déplacer aisément d’une pièce à une autre grâce à leur format compact et à leurs roulettes. Pour tout achat, privilégiez un modèle performant et de catégorie énergétique A comme le climatiseur mobile De’Longhi PAC EL98 Eco Real Feel. Avec lui, vous ne verrez pas votre consommation d’électricité flamber, surtout si vous réglez correctement sa température en suivant les conseils donnés dans cet article et que vous suivez nos astuces pour économiser un maximum d’énergie en cliquant ici. Avec sa puissance frigorifique de 10700 BTU, le climatiseur mobile De’Longhi PAC EL98 Eco Real Feel est le modèle parfait pour rafraichir durablement les pièces de 28m2 bien isolés, et les pièces de 19m2 moins bien isolées. Grâce à sa technologie Real Feel, il assure un refroidissement performant de votre pièce et surtout, il contrôle l’humidité de votre maison. À tout moment, il vous permet de contrôler son niveau de fonctionnement sur son écran, du orange qui signale un fonctionnement modéré au vert qui indique un fonctionnement parfait. Pratique, vous pouvez régler la température du thermostat du climatiseur mobile De’Longhi PAC EL98 Eco Real Feel grâce à sa télécommande. Il possède même une minuterie de 24 heures, parfaite pour ne pas le faire fonctionner toute la nuit.

