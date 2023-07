Profitez des soldes pour vous simplifier la vie avec le robot nettoyeur iRobot Braava M6138, affiché à moins de 430 € avec Coolblue

Gardez des sols propres sans rien faire avec le robot nettoyeur iRobot Braava M6138

Si vous avez des enfants ou des animaux domestiques, les sols de votre maison peuvent être nettoyés tous les jours : chaussures sales, trottinettes, verres de jus qui tombent à terre, pates et riz jonchés sur le sol après le repas ou encore poils d’animaux présents partout dans la maison surtout en période de mue. Vous êtes découragés et on le comprend ! Pour vous faciliter la vie, avoir des sols toujours propres et gagner du temps, offrez-vous le robot nettoyeur iRobot Braava M6138. Avec sa serpillière en microfibres et son pulvérisateur de précision, il est parfait pour nettoyer tous les types de sols : carrelages, parquets ou lino. Avec lui, tâches, traces de pas ou de pattes et poussières fines disparaitront de vos sols en quelques instants. Il est très efficace et passe même dans les plus petits recoins. Pratique, le robot nettoyeur iRobot Braava M6138 peut se connecter aux aspirateurs-robot iRobot de la série i ou s. Depuis l’application iRobot Home, vous pouvez alors lancer votre aspirateur-robot pour éliminer débris et miettes de vos sols, puis mettre en route le robot nettoyeur iRobot Braava M6138 pour nettoyer vos sols en profondeur. Le robot nettoyeur iRobot Braava M6138 est doté d’un départ différé. Vous pouvez ainsi le faire fonctionner pendant la nuit et découvrir des sols étincelants le matin à votre réveil. Comme il est silencieux avec son volume sonore de 35 décibels, il ne vous dérangera jamais !

