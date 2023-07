Donnez un air de vacances à votre extérieur avec ce bain soleil La Redoute vendu à prix cassé pendant les soldes d'été

Profitez du soleil confortablement installé avec le bain de soleil Lyam

Quoi de plus agréable que de profiter tout l’été d’une bonne sieste au soleil ou d’un moment de lecture au calme, confortablement installé dans un transat ? Il n’en faut pas plus pour recharger ses batteries, se détendre et faire le plein de vitamine D. Entre les chiliennes, les chaises longues fixes ou les bains de soleil, votre cœur balance ? Si vous souhaitez vous allonger et pouvoir bronzer sur le ventre et sur le dos, nous vous conseillons de vous orienter vers un bain de soleil comme le bain de soleil Lyam de La Redoute Intérieurs. Très pratique, son dossier est réglable en 4 positions. Il vous permet d’être en position allongée, semi-allongée mais aussi assise. Le bain de soleil Lyam est également très confortable avec son coussin têtière amovible. Sa structure est conçue en aluminium et sa toile en polyester. Ce sont deux matériaux très résistants aux intempéries, et très faciles à entretenir. Un peu d’eau savonneuse suffit pour lui rendre sa splendeur et éliminer toutes les tâches de glace, de sel ou de crème solaire. Le bain de soleil Lyam est donc parfait à installer dans un jardin et ne craint pas le bord de mer ou même la montagne ! Confortable, robuste, léger et facile à ranger, il a vraiment tout pour plaire. Pour le garder longtemps, il vous suffira de le stocker dans un garage à la fin de la saison ou de l’installer dans une housse de protection. Ainsi, il vous accompagnera pendant des années.

