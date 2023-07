Mobilité électrique à petit prix : économisez 57% sur le vélo Veloci Sport grâce à la Boutique de Max !

Découvrez les joies de la mobilité durable avec le vélo électrique Veloci Sport

Électriques ou pas, les mobilités douces ont le vent en poupe ! Transports en commun, marche, trottinette ou encore vélo, vous aussi suivez le mouvement et découvrez les joies de vous déplacer sans voiture. C’est un petit geste qui fait du bien à l’environnement, mais aussi à votre santé. Les mobilités douces vous permettent en effet de bouger plus au quotidien. Si vous avez envie de vous déplacer durablement, sans pour autant doubler votre temps de trajet et sans arriver en transpiration au travail, optez pour un vélo électrique comme le vélo électrique Veloci Sport. Avec son design sportif et ses 7 vitesses Shimano Tourney, c’est le vélo parfait si vous êtes à la recherche d’un deux-roues performant, conçu aussi bien pour la ville que pour les routes de campagne. En plus, il vous permet de bénéficier d’une assistance électrique de qualité. Avec sa batterie de 36 volts, le vélo électrique Veloci Sport vous offre une très bonne autonomie, entre 60 et 120 kilomètres selon la charge. De quoi faire de belles balades sportives le week-end, mais aussi vous emmener jusqu’à votre bureau chaque jour en pédalant en douceur grâce à l’assistance électrique. Avec le vélo électrique Veloci Sport, vous arriverez sur votre lieu de travail aussi frais que si vous aviez utilisé votre voiture. Sa selle Royal « Viento » avec suspension est très confortable, tout comme ses pneus Schwalbe Road Cruiser avec réflexion latérale. Pour encore plus de confort et éviter de porter un sac à dos, vous pouvez équiper son porte-bagage de besaces. Elles sont pratiques pour y glisser un ordinateur, ou même vos courses. L’utilisation du vélo avec assistance électrique Veloci Sport est très facile. Il se contrôle depuis son écran central C10. Il vous propose 5 niveaux d’assistance. C’est parfait pour mesurer votre niveau d’effort en fonction de vos besoins. Si vous souhaitez vous essayer aux mobilités douces, le vélo électrique Veloci Sport sera votre allié parfait.

