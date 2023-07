Facq : créez votre salle d'eau idéale sans tarder et profitez de 10 % de budget extra sur les douches et accessoires !

Une salle d'eau intégrée à votre chambre, élégante et modulable, grâce à Facq

Cet été, c’est décidé : vous abattez vos cloisons et intégrez votre salle d'eau à votre chambre. Et c’est exactement le moment de le faire grâce à l’offre spéciale de Facq : un budget supplémentaire de 10 % pour votre douche et vos accessoires vous attend si vous contactez leurs conseillers avant le 31 juillet. Sans compter qu’ils vous livreront les précautions essentielles et des conseils d’aménagement parfaitement adaptés pour créer un espace ouvert mais aussi modulable selon vos besoins. En effet, vous aurez peut-être envie de temps en temps de séparer votre salle de bain de votre chambre. Optez alors pour des cloisons amovibles, des portes coulissantes ou des rideaux afin de créer une séparation physique lorsque vous le souhaitez. Des matériaux tels que le verre, les panneaux en bois léger ou les écrans semi-transparents peuvent être utilisés pour diviser l'espace tout en laissant passer la lumière. L'installation de stores, de rideaux ou de films opacifiants sur des surfaces en verre réduiront la visibilité de l'extérieur (notamment sur les fenêtres de la chambre).

Assurez-vous de choisir une ventilation efficace pour éliminer l'humidité et prévenir la formation de moisissures, telle qu'une VMC ou un ventilateur d'extraction. Cela permettra de maintenir l'air frais et sec dans votre chambre, tout en évitant les problèmes d'humidité. Pensez aussi à installer un système d'éclairage séparé pour la salle d'eau et la chambre afin de créer une ambiance différente et de répondre aux besoins spécifiques de chaque univers. Enfin, avec des solutions de rangement fonctionnelles comme des armoires ou des étagères utilisables des deux côtés, vous disposerez d’un accès pratique et d’un espace habilement optimisé.