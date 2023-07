Profitez des soldes d’été pour économiser -45% sur le prix de la machine à café Nescafé Dolce Gusto Infinissima avec Krëfel

Offrez-vous des boissons chaudes à l’infini avec la machine à café Nescafé Dolce Gusto Infinissima

Si vous aimez le café, mais aussi les boissons chaudes en général, la machine à café Nescafé Dolce Gusto Infinissima est faite pour vous. Pourquoi ? Tout d’abord parce que grâce à sa pression de 15 bars, elle prépare en un instant de délicieux café aux arômes intenses, recouvert d’une créma onctueuse et savoureuse. Ensuite, parce qu’elle ne prépare pas uniquement des cafés parfaits. La machine à café Nescafé Dolce Gusto Infinissima vous délivre également de nombreuses boissons chaudes comme le thé, la chicorée ou encore le chocolat chaud. Enfin, la machine à café Nescafé Dolce Gusto Infinissima est très facile à utiliser. Avec elle, il vous suffit de choisir une capsule parmi les plus de 30 boissons chaudes proposées par Nescafé, de l’insérer dans la machine et d’appuyer sur un bouton. La machine à café Nescafé Dolce Gusto Infinissima s’occupe du reste. Vous n’aurez plus qu’à savourer votre expresso, votre lungo, votre ristretto, votre macchiato, votre thé ou votre chocolat chaud confortablement installé dans votre canapé. Quelles que soient vos envies, la machine à café Nescafé Dolce Gusto Infinissima saura y répondre. Elle est également parfaite pour satisfaire les goûts de toute la famille. En plus, avec son grand réservoir de 1,2 litres, elle vous permet de préparer plusieurs boissons chaudes d’affilé sans avoir besoin de le remplir entre deux. Pratique et fonctionnelle, que demander de plus à la machine à café Nescafé Dolce Gusto Infinissima ? Un prix canon peut-être !

