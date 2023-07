Long week-end : évadez-vous quelques jours au soleil à prix mini avec Tui (jusqu'à -47% de réduction)

Offrez-vous une escapade à prix mini avec Tui

Vous partez en vacances au mois d’août ? Ou alors cette année, vous avez décidé de faire l’impasse sur vos congés d’été ? Rester chez soi juillet/août peut être long et pénible lorsque l’on voit ses amis et sa famille partir en vacances. Ne vous laissez pas abattre et profitez de ce long week-end de Fête Nationale pour vous offrir quelques jours de vacances au soleil à petit prix. En last minute, l’opérateur Tui propose des séjours de quelques jours tout inclus, vols et hôtels, à des prix défiants toute concurrence. Les promotions peuvent atteindre les -47% de réduction ! Il est temps de sortir votre carte bleue et de vous rendre dès maintenant sur le site de Tui pour découvrir les destinations de rêves, à seulement quelques heures de vol de la Belgique. Quelques jours au soleil, les pieds sous la table, et en plus à petit prix, ne peuvent que vous faire du bien. Lancez-vous !

Découvrez l’Espagne et la Grèce à -47% de remise avec Tui

Le soleil devrait être présent sur la Belgique ce week-end, avec des températures avoisinant les 20 degrés. C’est un peu juste pour sortir le maillot de bain. Alors profitez-vite des offres promotionnelles de Tui pour vous offrir quelques jours au bord de la piscine ou de la plage, sous le soleil de l’Espagne ou de la Grèce. Tui propose des courts séjours à Benidorm, sur la Costa Blanca et à Ialyssos en Grèce :