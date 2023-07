Conservez vos aliments parfaitement avec ce réfrigérateur combiné Whirlpool, soldé à moins de 420 € avec Électro Dépôt

Découvrez les performances du réfrigérateur combiné Whirlpool W5811 E OX1

Votre frigo a tendance à faire du givre ? Il fait du bruit lorsque vous l’ouvrez et le refermez ? Ce sont des signes de faiblesses qui ne trompent pas. Votre frigo vieillit et est moins performant. Pour éviter de devoir courir en urgence chez le premier spécialiste de l’électroménager venu lorsqu’il tombera en panne, profitez des soldes pour vous acheter un nouveau réfrigérateur à petit prix sans pour autant jeter votre ancien frigo. Vous pouvez par exemple l’utiliser en réfrigérateur secondaire, stocké dans un garage, une cave ou un sellier, pour y disposer vos boissons. En ce moment, Électro Dépôt propose un tarif intéressant sur le réfrigérateur combiné Whirlpool W5811 E OX1. Il est très pratique car il est composé d’une partie frigo de 228 litres, et d’une partie congélateur de 111 litres. Cette dernière est parfaite pour y disposer des condiments congelés ou des plats tout préparés que vous aimez avoir sous la main quand vous cuisinez. La partie frigo du réfrigérateur combiné Whirlpool W5811 E OX1 est très bien aménagée pour vous permettre d’y stocker de nombreux aliments. Elle est composée de 4 clayettes, dont une spécifique pour les bouteilles, et d’un grand bac à légumes FreshBox. Il crée les conditions optimales pour stocker longtemps vos fruits et légumes, tout en conservant leurs nutriments. Grâce à la technologie 6th Sense Control, exclusivité Whirlpool, le réfrigérateur combiné Whirlpool W5811 E OX1 détecte constamment les variations de températures dues à l’ouverture de la porte. Il rétablit ainsi automatiquement la température idéale pour une conservation optimale de vos aliments. Enfin, grâce à LessFrost, le réfrigérateur combiné Whirlpool W5811 E OX1 ne forme pas de givre, que ce soit dans la partie frigo ou dans la partie congélateur. Prêt à poser, il a un format standard qui lui permet de s’intégrer dans toutes les cuisines. En plus, sa porte est réversible ! Vous pouvez l’ouvrir vers la droite ou vers la gauche, à votre convenance. Le réfrigérateur combiné Whirlpool W5811 E OX1 a vraiment tout pour plaire, même son prix.

