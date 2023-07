Bon plan : offrez-vous ce sèche-linge pompe à chaleur Whirlpool de catégorie A++ et économisez 100 euros avec Électro Dépôt

Faites des économies avec le sèche-linge pompe à chaleur Whirlpool

Dès que les beaux jours sont là, vous aimez faire sécher votre linge au grand air ? C’est vrai que l’été, le linge sèche très rapidement à l’extérieur. C’est pratique pour les shorts, robes et t-shirts. Un peu moins pour les serviettes éponge. En séchant à l’air libre, elles deviennent rêches et un peu désagréables pour la peau. Alors pour avoir des serviettes toujours moelleuses, même en été, offrez-vous le sèche-linge pompe à chaleur Whirlpool. Classé en catégorie énergétique A++, il ne consomme que très peu d’électricité et ne fera ainsi pas gonfler votre facture d’électricité. Pratique pour disposer de serviettes moelleuses en toute saison, le sèche-linge pompe à chaleur Whirlpool est aussi très pratique pour sécher vos vêtements rapidement et sans les abîmer l’hiver. Dès l’automne, avec le retour de l’humidité et du froid, votre linge peut mettre des heures à sécher. Il sèche parfois tellement longtemps qu’il dégage de mauvaises odeurs d’humidité. Cela n’arrivera jamais avec le sèche-linge pompe à chaleur Whirlpool, d’autant plus qu’il dispose de la technologie FreschCare+ qui assure un linge sans odeur 6 heures après la fin du cycle de séchage. Parfait jusqu’au bout, le sèche-linge pompe à chaleur Whirlpool est doté de la technologie 6th Sense. Intelligente, elle adapte automatiquement la température et l’humidité à l’intérieur du tambour, pour vous offrir un séchage en douceur. Enfin, le sèche-linge pompe à chaleur Whirlpool est équipé d’un tambour de 9 kilos. C’est le sèche-linge idéal pour les grandes familles !

Cliquez ici pour obtenir le sèche-linge pompe à chaleur Whirlpool au meilleur prix avec Électro Dépôt