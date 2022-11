Comment choisir son téléphone portable en 2022 ?

Notre sélection de téléphones portables :

La meilleure qualité photo, le Samsung Galaxy S22 Ultra 128 Go Noir 5G

Très prisé depuis sa sortie début d’année 2022, le Samsung Galaxy S22 Ultra 128 Go 5G va vous faire craquer. L’alliance entre le design d’un téléphone portable haut de gamme et toute la performance qu’il vous offre rend le S22 Ultra irrésistible. Profitez d’un confort visuel hors du commun grâce à son écran AMOLED de 6,8 pouces avec une résolution de 3088 x 1440 pixels. Appréciez ainsi toute la colorimétrie avec des images vives et éclatantes et la profondeur des noirs extrêmes. Conçu pour faciliter son utilisation, le Galaxy S22 Ultra vous offre des taux de rafraîchissement adaptatifs pour une navigation plus fluide et plus rapide. Au niveau du processeur, le S22 Ultra embarque la puce Exynos 2200, une puce ultra-puissante qui vous offrira toutes les performances que vous attendez de votre téléphone portable. Ne tombez plus jamais en panne de batterie grâce à son autonomie longue durée, pensée pour vous accompagner toute la journée, sans interruption. Enfin, Samsung n’a pas fait les choses à moitié côté photo. Prenez des clichés dignes d’un professionnel grâce aux 4 capteurs photo du S22 Ultra : un capteur principal grand-angle de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un zoom optique X3 de 10 mégapixels et un zoom optique X10 de 10 mégapixels.

Les plus

+ Processeur ultra-puissant pour exécuter les applications les plus exigeantes

+ Téléobjectif pouvant zoomer jusqu’à 10 fois sans perte de qualité.

Les moins

– Difficulté à contrôle l’écran de 6,8 pouces d’une seule main

Le plus performant, l’Apple iPhone 14 Pro 5G 128 Go

L’iPhone 14 Pro 128 Go 5G fait partie de la dernière innovation signée Apple. Vous êtes un adepte des produits Apple ? L’iPhone 14 Pro et toutes ses nouveautés vont vous séduire à coup sûr. Design et performance garanties avec le Ceramic Shield, un verre ultra-résistant pour profiter d’un écran de 6,7 pouces de qualité. Conçu en acier inoxydable de qualité chirurgicale, l’iPhone 14 Pro résiste à l’eau, aux éclaboussures et à la poussière. Profitez de sa puce ultra-puissante, la puce A16 Bionic, pour une sécurité renforcée idéale pour protéger votre vie privée et vos données personnelles. Nouvelle particularité : vous pouvez à présent consulter votre écran verrouillé, sans le toucher. Ne vous inquiétez pas, cette fonctionnalité n’atteindra pas votre batterie. En effet, l’iPhone 14 Pro préserve votre autonomie pour toute une journée, et bien plus. Plus qu’un simple téléphone portable, l’iPhone 14 Pro est capable de détecter un accident et d’appeler les secours pour vous. Grande nouveauté côté photo également grâce à son appareil photo principal de 48 mégapixels avec capteur quat-pixel avancé pour des photos dignes d’un professionnel. Capturez les moindres détails, même dans l’obscurité, grâce à une résolution 4 fois supérieure en ProRAW. Côté vidéo, le mode Cinématique vous permet de filmer en 4K HDR à 24 images par seconde, une norme dans le monde du cinéma.

Les plus

+ Détecte les accidents et appelle les secours

+ Système photo avancé

Les moins

– Faible différence avec l’iPhone 13 Pro Max

La plus grande capacité de stockage, le Google Pixel 7 - 5G 256 Go

Le téléphone portable Google Pixel 7 compatible à la 5G vous offre une grande capacité de stockage de 256 Go pour profiter pleinement de votre smartphone en toute circonstance. Haute autonomie, rapide, sécurisé… le Pixel 7 à tout pour vous plaire. En effet, il embarque le Google Tensor G2 pour plus de rapidité, d’efficacité et de sécurité. Bénéficiez également d’un système photo avancé pour une qualité photo et vidéo jamais vue sur un Pixel. Grâce à son zoom haute résolution, réalisez des gros plans ultra détaillés, sans ajouter de téléobjectif. Appréciez toutes les couleurs vives et éclatantes de vos images grâce à son écran ultra-lumineux de 6,3 pouces. Côté autonomie, le Google Pixel 7 vous offre plus de 24 heures d’autonomie et pousse jusqu’à 72 heures d’autonomie grâce à l’ultra économiseur de batterie. Facilitez-vous la vie grâce à la commande vocale qui s'occupe de rédiger, modifier et envoyer vos messages en un rien de temps. Google n’a pas délaissé la qualité sonore de son Pixel 7 et vous offre un téléphone portable capable de filtrer le bruit de fond provenant de votre interlocuteur et d’améliorer la voix pour une expérience d’écoute incroyable.

Les plus

+ Autonomie longue durée pouvant aller jusqu’à 72h

+ Grande capacité de stockage de 256 Go

Les moins

– Ne dispose pas du système photo le plus avancé

Le plus économe, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128 Go

Le Redmi Note 10 Pro fait partie des meilleurs smartphones de la marque Xiaomi. Appréciez son design innovant avec son dos en verre incurvé 3D qui crée une sensation douce en trois dimensions et arrondie pour une bonne prise en main. Profitez d’un écran AMOLED de 6,67 pouces ultra-lumineux pour suivre vos contenus même en pleine journée. Equipé d’un appareil photo principal de 108 mégapixels, vous pourrez prendre des clichés ultra-nets et détaillés. Avec un taux de rafraîchissement de 120 fois par seconde, naviguez en toute fluidité sur votre Redmi Note 10 Pro, même avec les applications les plus exigeantes. Ainsi, vous pourrez profiter de vos jeux favoris, regarder vos films et séries en streaming et télécharger vos applications, même les plus gourmandes, sans temps de latence. Grâce à sa batterie de 5020 mAh, profitez d’une autonomie longue durée pour ne jamais manquer de batterie, qu’importe votre utilisation. Grâce à sa charge rapide standard de 33 W, rechargez 59% de votre téléphone portable en seulement 30 minutes. Côté sonore, Xiaomi a intégré deux haut-parleurs pour vous offrir une large gamme sonore et une grande cavité sonore pour un son tridimensionnel et puissant. Plongez ainsi dans vos vidéos, musiques, jeux… pour une expérience audio immersive et passionnante.

Les plus

+ Téléphone portable de qualité et peu cher

+ Qualité photo de 108 mégapixels

Les moins

– Pas compatible avec la 5G

Le plus pratique, le Samsung Galaxy A53 - 5G 128 Go

Le Samsung Galaxy A53 compatible avec la 5G vous offre 128 Go de stockage pouvant être étendu avec une carte micro SD jusqu’à 1 To. Ce téléphone portable embarque un écran Infinity-O de 6,5 pouces pour une meilleure expérience visuelle grâce à ses bords fins. Grâce à la technologie Amoled, profitez d’une image nette en haute résolution, même en pleine journée. En effet, cet écran reflète beaucoup moins la lumière du soleil. Ultra-rapide grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz, vous pourrez créer, jouer, travailler en toute simplicité. Samsung a équipé son A53 d’un puissant processeur Octa Core et de 6 Go de RAM pour exécuter n’importe quelle tâche, même les plus gourmandes. Côté photo, le Galaxy A53 est équipé d’une caméra frontale de 32 mégapixels pour des selfies toujours réussis et de 4 caméras arrières vous permettant de prendre des photos ultra précises et de filmer des vidéos de qualité à une résolution de 2160p. Protégez votre vie privée et déverrouillez votre téléphone portable grâce à la reconnaissance faciale et au capteur d’empreintes digitales intégrés. Vous pouvez même stocker vos mots de passe et données dans une chambre forte virtuelle Knox et dans un dossier privé sécurisé.

Les plus

+ Haute sécurité

+ Possibilité d’ajouter une carte micro SD

Les moins

– Ne dispose pas du système photo le plus avancé

Comment choisir son téléphone portable ?

Apple, Samsung, Xiaomi, Google Pixel… les géants de la téléphonie se multiplient et vous proposent un large catalogue de smartphones. En fonction de vos besoins, vous allez devoir faire le tri pour choisir le téléphone portable adapté à vos besoins. Pour cela, vous devez prendre en compte une multitude de critères. Taille d’écran, système d’exploitation, processus, capacité de stockage, autonomie, qualité photo… Pas évident de s’y retrouver. Gardez à l’esprit que pour trouver le téléphone parfait, vous devez analyser ses fonctionnalités. Voici quelques critères auxquels on ne pense pas toujours lorsque l’on souhaite acheter un smartphone et qui, pourtant, sont très importants !

Quel système d’exploitation choisir pour son smartphone ?

Vous les connaissez sans doute déjà, il existe 2 principaux systèmes d’exploitation à savoir Android et iOS. Mais de quoi s’agit-il vraiment ? Le choix de votre système d’exploitation à toute son importance. En effet, le catalogue des applications mobiles varie d’un système à l’autre. Pour ne pas trop entrer dans le côté technique, gardez à l’esprit que les deux leaders du marché sont Android et Apple qui dominent le marché. La différence entre ces deux systèmes d’exploitation ? L’accès aux applications. Alors qu’Android est le système le plus ouvert et le plus large à ce jour, Apple et son iOS restreint les accès à ces applications. Avec Apple, impossible d’importer des musiques, films… sans les avoir achetés dans l’Apple Store et impossible d’augmenter la mémoire de votre téléphone portable car il n’existe pas d’emplacement pour carte mémoire. Contraignant n’est-ce pas ? A vous de prendre en considération le système d’exploitation en fonction de vos besoins pour choisir le bon téléphone portable !

Pour quelle taille d’écran opter pour mon téléphone portable ?

Les smartphones ne cessent de se réinventer depuis des dizaines d’années. Et la taille de l’écran n’est pas laissée de côté, bien au contraire. Les géants de la téléphonie comme Samsung, Apple ou encore Xiaomi ont entamé la course à l’augmentation de la taille des écrans depuis des années déjà. L’objectif ? Améliorer l’expérience et favoriser le confort visuel des utilisateurs. En effet, les smartphones regorgent de fonctionnalités toutes plus étonnantes les unes que les autres. Il est donc important de bénéficier d’une meilleure qualité d’écran. Les entreprises ont également pris en compte la contrainte de place de ces grands téléphones qui atteignent jusqu’à 6,8 pouces. Ainsi, le marché de la téléphonie compte de grands écrans comme des plus petits avec des versions Mini par exemple.

Vous souhaitez bénéficiez d’une meilleure qualité d’écran pour profiter de vos contenus vidéos, de vos jeux vidéos et de vos applications ? Tournez-vous vers un téléphone portable entre 6 et 7 pouces. Au contraire, vous préférez ranger votre téléphone dans votre poche plus facilement ? Choisissez alors une taille d’écran ne dépassant pas les 6 pouces.

Quelle capacité de stockage choisir pour mon téléphone portable ?

Bien plus utile que pour simplement téléphoner et envoyer des messages, le téléphone portable vous accompagne dans toutes vos tâches du quotidien. Prendre des photos, écouter de la musique, regarder des films et séries, cuisiner, faire du sport… Vous allez avoir besoin de beaucoup d’espace de stockage. Pour les fonctionnalités de base et une utilisation raisonnable de votre téléphone portable, une capacité de stockage de 64 Go est suffisante. Par contre, si vous utilisez souvent votre smartphone et que vous téléchargez sans cesse de nouvelles applications, pensez plutôt à choisir un téléphone entre 128 et 512 Go. Si votre téléphone portable contient toute votre vie et que vous vous en servez aussi bien pour vous divertir que pour travailler, vous pouvez même aller jusqu’à 1 To de stockage. Attention, plus la capacité de stockage est élevée, plus le téléphone portable est cher. Certains modèles offrent même un emplacement pour carte SD afin d’élargir votre capacité de stockage. Pensez à vérifier l’existence de cet espace lorsque vous souhaitez acheter un smartphone.

Quelle qualité photo et vidéo espérer avec un smartphone ?

Comme nous l’avons dit précédemment, le téléphone portable nous accompagne au quotidien, qu’importe la raison. Les géants de la téléphonie l’ont bien compris et ne cessent d’améliorer leurs modèles pour satisfaire les utilisateurs. L’appareil photo n’a pas été laissé de côté, bien au contraire. Même sur les téléphones d’entrée de gamme permettent de prendre des photos et vidéos de qualité grâce aux 12 mégapixels minimum dont ils sont dotés. Pour les modèles dernière génération, les fabricants n’ont pas hésité à intégrer des capteurs plus puissants ainsi que des technologies propres à la photo comme la stabilisation optique, le zoom ultra-net… Certains modèles vont même jusqu’à 108 mégapixels. pour que vous puissiez prendre des clichés dignes d’un professionnel. Les téléphones portables les plus haut de gamme sont même équipés d’un double voire d’un triple objectif avec grand-angle et téléobjectif pour des photos plus nettes, plus détaillées et plus lumineuses en toute circonstance. Côté vidéo aussi les fabricants poussent la qualité des enregistrements en 4K voire en 8K avec une qualité digne des studios cinéma.

Quelle autonomie pour mon téléphone portable ?

L’autonomie de votre futur smartphone n’est pas un critère à prendre à la légère. En effet, il s’agit généralement de l’inconvénients des téléphones. Selon votre usage, la batterie de votre téléphone peut se décharger plus ou moins vite. Avec toutes les fonctionnalités, les écrans plus grands, le large catalogue d’applications mobiles… la batterie fond comme neige au soleil. Les fabricants ont bien compris l’importance de l’autonomie des téléphones et ne cessent d’améliorer ce point. Ainsi, ils compensent en intégrant des batteries de plus grande capacité (environ 5000 mAh) mais aussi en optant pour des processeurs plus puissants et moins énergivores. Grâce à ces innovations, les derniers modèles vous offrent une autonomie longue durée pour vous accompagner toute la journée, et plus encore. De plus, le temps de charge de ces modèles est considérablement réduit pour vous offrir une charge complète en moins d’une heure.