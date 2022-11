Quel est le meilleur rasoir électrique ?

Notre sélection de rasoir électrique :

Philips OneBlade, le rasoir électrique adapté à toutes les longueurs

Ultra performant, le rasoir électrique Philips QP2520/30 OneBlade permet d’entretenir votre barbe mais aussi vos cheveux et votre corps. Taillez, stylisez, rasez à votre convenance, quelle que soit la longueur de vos poils, sans risque pour votre peau. Créez des bords nets et des lignes parfaitement droites grâce à sa lame double sens. Choisissez le style que vous voulez grâce aux 3 sabots inclus : 1 mm pour une “barbe naissante”, 3 mm pour une barbe courte et 5 mm pour une barbe longue. Avec plus de 200 mouvements par seconde et une double protection, la technologie OneBlade vous assure un rasage confortable sans irritation, ni coupure. Bénéficiez d’un rasoir électrique 100% étanche pour un nettoyage de l’appareil sous l’eau. Et pour les plus pressés d’entre vous, vous pourrez même utiliser le OneBlade sous la douche. La batterie Ni-MH vous offre 45 minutes d’autonomie pour 8 heures de charge, parfait pour entretenir votre barbe. Durables, les lames interchangeables sont à remplacer tous les 4 mois pour continuer de bénéficier de performances optimales.

Les plus

+ Batterie longue durée

+ Taillez, stylisez et rasez qu’importe la longueur des poils

Les moins

– 8 heures de charge pour 45 minutes d’utilisation

→ J’achète le Philips OneBlade sur Amazon

Philips Série 9000, le rasoir électrique qui protège votre peau

Plus qu’un simple rasoir, le rasoir électrique Philips Série 9000 est équipé des meilleures technologies pour vous offrir un résultat impeccable, digne d’un barbier. Très intelligent, son capteur de pression vous alerte lorsque vous appuyez trop fort pour protéger votre peau. Ultra-performant, ce rasoir électrique est équipé de 72 lames Dual Steel Precision auto-affûtées pour un rasage de près toujours impeccable. Avec ses têtes flexibles, le Séries 9000 pivote à 360° pour suivre les contours de votre visage, menton et cou. Le capteur Motion Control vous guide via l’application Groom Tribe et vous aide à améliorer votre technique en seulement 3 rasages. Grâce au Quick Clean Pod sans câble, votre rasoir électrique est nettoyé et lubrifié en moins d’une minute, pour un fonctionnement optimal plus longtemps. Ce module de nettoyage est 10 fois plus efficace qu’un nettoyage à l’eau et beaucoup plus sécurisé. La batterie du rasoir se recharge en seulement 1 heure pour vous offrir une grande autonomie de rasage, jusqu’à 60 minutes. Commandez votre rasoir électrique Philips 100% étanche avec technologie SkinIQ et recevez le rasoir, le module de nettoyage, cartouche, tondeuse, socle chargeur, pochette et brossette.

Les plus

+ Se recharge en moins d’une heure et offre 60 minutes d’autonomie

+ Têtes flexibles qui pivotent à 360°

Les moins

– Pas adapté pour le corps

→ J’achète le Philips Série 9000 sur Amazon

Braun Series 3 Shave & Style, le rasoir électrique qui rase, tond et dessine

Optez pour le rasoir électrique polyvalent Braun Series 3 Shave & Style pour raser, tondre et dessiner votre barbe en fonction de vos envies. Adapté pour barbe, cheveux et corps, ce rasoir pour homme saura s’adapter à vos besoins grâce à ses nombreux accessoires. Sa tête 3 flex associe l’efficacité et le confort de la peau pour un rasage de près impeccable, sans risque de coupure. Sa tête de tondeuse à barbe est parfaite pour les poils plus longs et les cheveux. Utilisez les 5 sabots interchangeables parfaits pour entretenir les longues barbes et les barbes de 3 jours. Le Shave & Style est équipé de 2 batteries longue durée rechargeables pour ne jamais être à court. Elles se rechargent complètement en 1 heure et vous offre 30 minutes de tonte et de rasage non-stop. Sans fil, vous pourrez manier votre rasoir sans difficulté. L’entretien de votre rasoir est simple : il vous suffit de passer la tête du rasoir sous l’eau du robinet.

Les plus

+ Rasoir électrique polyvalent 3 en 1

+ Se recharge complètement en 1 heure pour offrir 30 minutes d’autonomie

Les moins

– Rasoir à grille qui nécessite de le positionner perpendiculairement à la peau

→ J’achète le Braun Series 3 Shave & Style sur Amazon

Braun sec et humide Séries 9, le rasoir électrique qui s’ajuste aux contours du visage

Le rasoir électrique Braun Sec et Humide Séries 9 est l’un des plus performant rasoir grille. Profitez des hautes performances du rasoir et de ses 3 éléments de coupe pour un rasage précis au quotidien. Taillez et structurez votre barbe, peu importe la longueur, en toute simplicité et dans le respect de votre peau. Sa tête flexible pivote à 40° pour épouser les courbes de votre visage et vous offrir un rendu net, digne d’un professionnel. Ne vous embêtez plus à nettoyer votre rasoir après utilisation grâce à sa station de nettoyage. Fourni avec sa brossette et ses cartouches de nettoyage, votre rasoir sera impeccablement entretenu pour une plus longue durée de vie. Grâce à sa batterie Lithium-Ion, recharger complètement votre rasoir en seulement 1 heure pour bénéficier de 60 minutes d’autonomie. Vous êtes à court d’autonomie ? La fonction charge rapide vous permet d’utiliser votre rasoir après seulement 5 minutes de temps de charge.

Les plus

+ Se recharge en 1 heure pour vous offrir 60 minutes d’autonomie

+ Station de nettoyage

Les moins

– Prix plus conséquent que les autres modèles

→ J’achète le Braun sec et humide Series 9 sur Amazon

Braun 5 Tout-en-un, le rasoir électrique le plus complet

Plus qu’un simple rasoir électrique, la tondeuse multifonction Braun 5 Tout-en-Un est sans doute le rasoir le plus complet. Facile à manier, cette tondeuse sans fil va vous faciliter le rasage au quotidien. Parfait pour le visage, les cheveux et le corps, cette tondeuse s’adapte à vos besoins. Optez pour les 2 sabots réglables double fonction pour couper vos cheveux avec précision, de 0,5 à 21 mm. La tondeuse 9-en-1 a été conçue pour vous offrir le meilleur des rendus que ce soit pour entretenir votre barbe, votre visage, vos cheveux, votre corps, vos oreilles ou votre nez. Le rasoir Gillette fourni avec la tondeuse vous permet un rasage de près, dans le respect de votre peau. Choisissez la perfection grâce à ce rasoir électrique avec lames affûtées et inusables et ses 13 réglages de longueur. Sa technologie AutoSensing Motor s’adapte à toutes les barbes. Pour un meilleur entretien, les lames sont détachables et lavables sous l’eau. La tondeuse Braun se recharge complètement en 8h et vous offre 80 minutes d’autonomie.

Les plus

+ Tondeuse multifonction

+ Lames détachables et lavables sous l’eau

Les moins

– Met 8h pour se recharger complètement

→ J’achète le Braun 5 Tout-en-un sur Amazon

Pourquoi opter pour un rasoir électrique ?

Trouver le rasoir électrique idéal n’est pas aussi facile qu’il n’y paraît. Que ce soit pour tailler votre barbe, vous raser de près tous les matins, vous faire une coupe de cheveux… Le rasoir électrique a rapidement remplacé le rasoir manuel. Et pour cause, il permet de gagner un temps fou et vous laisse un résultat net digne d’un barbier, tout en respectant votre peau. Facile à manier grâce à sa bonne prise en main, le rasoir électrique vous permet de raser, tailler et dessiner votre barbe, qu’importe votre style et votre longueur de poils. De plus, passer au rasage électrique est plus économique puisque vous n’aurez plus besoin de changer de rasoir, ni d’acheter de la mousse à raser. Alors, conquis ? Parfait, mais avant de sauter sur le premier rasoir électrique, vous devez prendre en compte quelques critères pour choisir le modèle qui vous convient le mieux !

Quelle est la différence entre un rasoir électrique à têtes rotatives ou à lame vibrante ?

Pour choisir le bon modèle de rasoir électrique, vous devez faire la différence entre les rasoirs à têtes rotatives et les rasoirs à lame vibrante. A noter que ces deux modèles rasent parfaitement bien, seul la technologie requiert un maniement particulier :

– Le rasoir à têtes rotatives a l’avantage d’épouser la forme de votre visage à la perfection. Ses composants rotatifs s’occupent de redresser les poils avant de les couper pour plus d’efficacité.

– Le rasoir à lame vibrante est aussi efficace que le modèle précédent. Les poils pénètrent dans une grille microperforée et sont coupés par la lame vibrante. Pour un résultat impeccable avec ce modèle, vous devrez tenir le rasoir perpendiculairement à votre peau.

Pourquoi opter pour un rasoir électrique multifonction ?

Ne vous contentez pas d’un simple rasoir électrique pour uniquement raser votre barbe. Optez plutôt pour des rasoirs 2 en 1, 3 en 1 et plus encore. Pourquoi ? Parce qu’avec un modèle multifonction, vous pourrez aussi bien styliser une barbe de 3 jours, façonner un bouc, affiner les pattes ou encore taille une barbe longue. Comment c’est possible ? Grâce aux têtes amovibles et aux divers accessoires interchangeables. Choisissez ainsi entre la tondeuse et les têtes spécifiques à clipser pour un rasage du visage, des cheveux ou du corps en toute simplicité.

Choisir un rasoir électrique qui fonctionne sur secteur ou sur piles ?

Il existe deux types d’alimentation pour vos rasoirs électriques :

– Sur secteur : Certains rasoirs électriques fonctionnent en mode secteur ou en mode batterie, parfait pour utiliser le rasoir même lorsqu’il manque de batterie. D’autres modèles ne fonctionnent pas lorsqu’ils sont branchés. Dans ce cas, il va falloir attendre que l’appareil se recharge avant de pouvoir l’utiliser. Bien que pratique, l’alimentation sur secteur vous impose une certaine sécurité supplémentaire lors du lavage du rasoir.

– Sur piles : Cette solution d’alimentation est la plus contraignante puisqu’elle vous offre une autonomie plus limitée.

Pensez toujours à vérifier l’autonomie de votre rasoir avant de l’acheter. En effet, il existe des rasoirs à autonomie classique qui fonctionnent environ 30 minutes, parfait pour ceux qui utilisent le rasoir occasionnellement. Pour un rasage quotidien, optez pour une plus grande autonomie pour profiter de 40 à 50 minutes de rasage. Et pour une utilisation très fréquente, choisissez l’autonomie longue durée pour bénéficier de plus de 50 minutes de rasage non-stop.

Quelles options choisir pour son rasoir électrique ?

Les rasoirs électriques ne cessent de se réinventer pour vous offrir toujours plus d’options plus intéressantes les unes que les autres. Attention tout de même à vérifier que l’option vous sera vraiment utile et qu’il ne s’agit pas d’un simple gadget. En effet, plus le rasoir électrique sera “pimpé”, plus il coûtera cher. Voici quelques options qui peuvent être utiles :

Indication de l’état de la batterie : avec cette fonctionnalité, vous ne risquez plus jamais de manquer de batterie pour votre rasage du matin,

Autonettoyant : vous avez peur de nettoyer votre rasoir électrique et de l’endommager ? Choisissez un rasoir avec son socle de nettoyage pour un rasoir impeccable en toute circonstance !

Étanchéité : vous pouvez aussi choisir un modèle étanche pour le nettoyer à l’eau et même l’utiliser sous la douche, sans risque de l’endommager.

Distributeur de crème : parfait pour les peaux sensibles, il existe des rasoirs électriques qui diffusent de la crème hydratante durant le rasage pour éviter les rougeurs.