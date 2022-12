Comment choisir son Samsung Galaxy en 2022 ?

Notre sélection de Samsung Galaxy :

→ Le Samsung Galaxy A53 - 128 Go Noir 5G, la meilleure autonomie

→ Le Samsung Galaxy Xcover 5 - 64 Go Noir, le plus robuste

→ Le Samsung Galaxy S21 FE 128 Go Gris 5G, le plus fonctionnel

→ Le Samsung Galaxy S22 - 128 Go Noir 5G, le plus compact

→ Le Samsung Galaxy S22 Ultra 256 Go Noir 5G, le plus performant

Samsung Galaxy A53 - 128 Go Noir 5G, la meilleure autonomie

Le Samsung Galaxy A53 est un smartphone de milieu de gamme équipé d’une autonomie longue durée. En effet, le A53 embarque une batterie de 5000 mAh pour vous accompagner toute la journée, quelle que soit l’utilisation de votre téléphone. De plus, son chargeur rapide Samsung de 25 watts vous permet de recharger votre téléphone à 100% en moins d’une heure (chargeur disponible séparément). Samsung a équipé son A53 d’un puissant processeur Octa Core et de 6 Go de RAM pour exécuter n’importe quelle tâche, même les plus gourmandes. Profitez d’une navigation rapide et fluide grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz pour basculer d’une application à l’autre en toute simplicité. Ce téléphone portable embarque un écran Full HD de 6,5 pouces pour profiter d’une image nette en haute résolution, même en pleine journée. Grâce à ses bords fins et à son écran qui reflète moins la lumière du soleil, appréciez une expérience visuelle de qualité. Côté photo, le Samsung Galaxy A53 est équipé de 3 caméras à l’arrière et d’un capteur de profondeur pour prendre des photos et des vidéos de qualité. Son option de stabilisation d’image optique vous permet quant à elle de prendre des clichés ultra-nets. Avec sa capacité de 128 Go de stockage pouvant être étendu jusqu’à 1 To avec une carte mémoire, vous ne risquez jamais de manquer de place sur votre téléphone pour stocker toutes vos photos et applications, même les plus lourdes. Protégez votre vie privée et déverrouillez votre téléphone portable grâce à la reconnaissance faciale et au capteur d’empreintes digitales intégrés. Pour encore plus de sécurité, stockez vos mots de passe et données dans une chambre forte virtuelle Knox et dans un dossier privé sécurisé.

Les plus

+ Autonomie longue durée

+ Possibilité d’ajouter une carte micro SD pour obtenir jusqu’à 1 To de stockage

Les moins

– Chargeur à acheter séparément

→ J’achète le Samsung Galaxy A53 - 128 Go Noir 5G sur Coolblue

Samsung Galaxy Xcover 5 - 64 Go Noir, le plus robuste

Le Samsung Galaxy Xcover 5 est un smartphone d’entrée de gamme lancé en mars 2021 qui a l’avantage d’être ultra-résistant aux chocs. En plus d’être très solide, ce téléphone est certifié IP68. Autrement dit, il résiste totalement à la poussière et à l’eau. Vous pourrez donc utiliser votre Xcover prêt d’une source d’eau, dans des chantiers, en déplacement… sans risquer de l’endommager. Ce téléphone ultra robuste s’utilise sans problème dans des conditions extrêmes. Profitez de ces 64 Go de stockage pour télécharger tous vos documents et applications, sans risquer de manquer de place. Avec son petit écran HD de 5,3 pouces et son poids plume de 172g, vous pourrez manipuler votre téléphone d’une seule main et le glisser discrètement dans votre poche ou votre sac, sans souci. Ce téléphone vous offre un Dual SIM pour intégrer deux cartes SIM et donc être joignable sur 2 numéros de téléphone, via un seul et unique smartphone. Pratique pour jongler entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Effectuez toutes vos tâches sans temps de latence grâce à ses 4 Go de RAM et son processeur Samsung Exynos 850. Côté photo, le Xcover vous offre un appareil photo de 16 mégapixels et une caméra frontale de 5 mégapixels, pour des photos nets et des enregistrements vidéo de 1080p. Bien qu’il ne soit équipé que d’une batterie de 3000 mAh, ce smartphone saura vous accompagner tout au long de la journée. Spécialement conçu pour les entreprises, ce modèle vous offre 1 an de Knox Suite gratuit pour gérer tous les smartphones de votre entreprise de manière centralisée.

Les plus

+ 1 an de Knox Suite gratuit

+ Résistant à l’eau, à la poussière et aux chocs

Les moins

– Moins rapide et moins puissant que les téléphone de cette gamme de prix

→ J’achète le Samsung Galaxy Xcover 5 - 64 Go Noir sur Coolblue

Samsung Galaxy S21 FE 128 Go Gris 5G, le plus fonctionnel

Le Samsung Galaxy S21 FE embarque les meilleures fonctionnalités de la gamme Samsung S21 à prix compétitif. Profitez d’une expérience de navigation ultra-fluide grâce à son taux de rafraîchissement de 120 fois par seconde. Passez ainsi d’une application à l’autre en un rien de temps, même les plus lourdes. Avec son écran Full HD de 6,4 pouces, profitez d’une expérience visuelle de qualité, même en pleine journée. Avec sa taille parfaite, le téléphone est assez petit pour entrer dans votre poche et assez grand pour vous permettre de profiter pleinement de vos contenus. Parce que l’autonomie du téléphone est importante, le S21 FE embarque une batterie de 4500 mAh pour rester à vos côtés toute la journée. Commandez le chargeur Samsung 25 W pour recharger votre téléphone à 100% en moins d’une heure. Aussi, la particularité de ce smartphone est qu’il peut être rechargé sans fil. Côté technique, le S21 FE embarque un puissant processeur Snapdragon 888, parfait pour exécuter toutes vos tâches avec fluidité, même les plus exigeantes. Vous pourrez ainsi jouer à vos jeux 3D, retoucher vos photos ou encore streamer à volonté sans interruption. D’un point de vue photo, le smartphone est équipé de caméras à l’arrière pour prendre des photos nettes, de jour comme de nuit. Grâce à son téléobjectif vous pourrez zoomer jusqu’à 3 fois sans perdre en qualité photo et même continuer à filmer en 8K. Grâce à sa capacité de stockage de 128 Go, vous pourrez conserver toutes vos photos, musiques, fichiers et applications sans risquer d’être à court de place.

Les plus

+ Zoom jusqu’à 3 fois sans perdre en qualité

+ Fait fonctionner les applications et les jeux 3D même les plus lourds

Les moins

– Chargeur vendu séparément

→ J’achète le Samsung Galaxy S21 FE 128 Go Gris 5G sur Coolblue

Samsung Galaxy S22 - 128 Go Noir 5G, le plus compact

Le Samsung Galaxy S22 est un smartphone nouvelle génération qui combine une puissance élevée et un format compact. En effet, il embarque le processeur Samsung Exynos 2200, une mémoire vive de 8 Go et 8 coeurs Octa-Core pour faire fonctionner toutes vos applications et jeux 3D, même les plus gourmands. Avec son écran Full HD de 6,1 pouces, le S22 se range simplement dans votre poche et peut être manipulé d'une seule main. Sa petite taille impacte tout de même l’autonomie du smartphone puisqu’il embarque uniquement une petite batterie de 3700 mAh. Bien que le Samsung S22 a été pensé pour être économe en énergie, il va peut-être falloir le recharger au cours de la journée en cas d’utilisation intensive. Nous vous conseillons le chargeur Samsung 25 W pour recharger votre téléphone en une heure environ. Attention, ce chargeur est vendu séparément du téléphone. Côté photo, ce smartphone est doté de 3 caméras à l'arrière avec un objectif standard, un objectif grand angle et un téléobjectif pour prendre des clichés nets et détaillés, même lorsque la luminosité n’est pas au rendez-vous. Zoomez jusqu’à 3 fois sans perdre de qualité grâce à son téléobjectif ultra-puissant qui vous permet de capturer chaque détail et de conserver les propriétés de vos photos. Grâce à l’autofocus laser, à la détection de phase autofocus et à la stabilisation optique de l’image vous bénéficierez toujours de photos de qualité, de jour comme de nuit. Bénéficiez d’un espace de stockage de 128 Go pour télécharger toutes vos applications et stocker vos documents, photos, vidéos sans problème.

Les plus

+ Compact, peut se ranger dans la poche et s’utiliser à une seule main

+ Ultra-puissant : capable d’exécuter les tâches les plus lourdes

Les moins

– Petite batterie de 3700 mAh

→ J’achète le Samsung Galaxy S22 - 128 Go Noir 5G sur Coolblue

Samsung Galaxy S22 Ultra 256 Go Noir 5G, le plus performant

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est la dernière innovation de la marque sud-coréenne. Très prisé depuis sa sortie en début d’année 2022, le Galaxy S22 Ultra en fait vibrer plus d’un. Et pour cause, l’alliance entre le design d’un téléphone portable haut de gamme et toute la performance qu’il offre rend le S22 Ultra irrésistible. Stockez tous vos contenus et applications sans problème grâce aux 256 Go de stockage disponible. Compatible avec la 5G, naviguez sur le net à volonté, streamez sans temps de latence et jouez à vos jeux vidéo préférés sans interruption. Conçu pour faciliter son utilisation, le Galaxy S22 Ultra vous offre des taux de rafraîchissement adaptatifs pour une navigation plus fluide et plus rapide. Au niveau du processeur, le S22 Ultra embarque la puce Exynos 2200, une puce ultra-puissante qui vous offrira toutes les performances que vous attendez de votre téléphone portable. Profitez d’une netteté remarquable grâce à son écran Quad HD de 6,8 pouces avec une résolution de 3088 x 1440 pixels. Appréciez ainsi toute la colorimétrie avec des images vives et éclatantes et la profondeur des noirs extrêmes. Utilisez le stylet S Pen inclus pour prendre des notes ou retoucher vos photos en toute simplicité. Ne manquez plus jamais de batterie grâce à sa batterie de 5000 mAh, pensée pour vous accompagner toute la journée. Enfin, le S22 Ultra est équipé de caméras avancées pour vous permettre de prendre des photos dignes d’un professionnel. Profitez ainsi du double téléobjectif vous permettant de zoomer 10 fois sans perdre en qualité photo. L’objectif standard et l’objectif grand angle sont équipés d’un mode nuit pour capturer des photos et vidéos 8K nettes et colorées, même la nuit.

Les plus

+ Téléobjectif permettant de zoomer jusqu’à 10 fois sans perdre en qualité photo

+ Batterie puissante de 5000 mAh

Les moins

– Chargeur non inclus

→ J’achète le Samsung Galaxy S22 Ultra 256 Go Noir 5G sur Coolblue

Pourquoi opter pour un téléphone portable Samsung ?

Avec Apple, Samsung domine largement le marché de la téléphonie. Alors qu’Apple reste sur des tranches de prix plutôt hautes, Samsung couvre tous les segments de prix. Vous pourrez ainsi trouver des smartphones Samsung d’entrée de gamme à partir de 170€, comme des hauts de gamme à plus de 1000€. Le prix varie en fonction des technologies utilisées. Ultra-fonctionnel, l’écosystème Samsung s’est développé ces dernières années pour vous proposer de nouvelles fonctionnalités pour une expérience de navigation agréable. Autre avantage, et pas des moindres, Samsung met l’accent sur la protection de vos données et de votre vie privée. L’avantage numéro 1 de Samsung reste tout de même son innovation constante qui lui permet de proposer l’une des gammes de smartphones les plus complètes. Pas toujours facile de s’y retrouver entre tous ces modèles. Mais alors comment choisir son Samsung Galaxy ? Voici quelques conseils à suivre pour choisir le meilleur smartphone Samsung, en fonction de vos besoins !

Quelle taille d’écran choisir ?

Depuis de nombreuses années, nous remarquons que les smartphones voient leur écran s’agrandir à la demande des utilisateurs. Pourquoi ? Parce que les téléphones portables regorgent de fonctionnalités toutes plus utiles les unes que les autres. En augmentant la taille des écrans, Samsung améliore l’expérience de navigation des utilisateurs et favorise le confort visuel. Pour répondre à la demande, Samsung n’a pas hésité à pousser la taille des écrans de ses smartphones jusqu’à 6,8 pouces comme pour son Samsung Galaxy S22 Ultra par exemple. Par contre, nombreux sont encore ceux qui jugent qu’un écran trop grand est trop contraignant. En effet, plus ils sont grands plus ils sont difficiles à manipuler et rentrent difficilement dans la poche. Pour ceux-là, Samsung continue de développer des modèles comme le Samsung Galaxy Xcover 5 qui ne fait que 5,3 pouces ou encore le Samsung Galaxy S22 avec ses 6,1 pouces.

Quelle autonomie pour mon Samsung Galaxy ?

L’autonomie de votre téléphone portable est un critère important à prendre en compte. Parce qu’il existe des smartphones Samsung d’entrée de gamme, de milieu de gamme et haut de gamme, pensez toujours à vérifier la batterie de votre futur téléphone. L'objectif étant de choisir la batterie qui vous convient le mieux. Inutile de vous précipiter vers une batterie de 5000 mAh si vous n’utilisez votre téléphone que très peu, une batterie de 3000 mAh fera l’affaire. En effet, le prix du smartphone risque de grimper alors que vous n’en avez pas l’utilité. Au contraire, si vous utilisez votre téléphone à longueur de journée que ce soit pour travailler ou vous divertir, optez pour une batterie de 4500 mAh minimum. Ainsi votre Samsung vous accompagnera tout au long de la journée, quelle que soit votre activité.