Comment choisir son onduleur ?

Notre sélection d’onduleurs :

→ Eaton Onduleur Ellipse ECO 650, le plus facile à installer

→ APC Power-Saving Back-UPS Pro, le plus sécurisé

→ Atlantic UPS X1000, le plus économe

→ APC Smart-UPS SMT-SmartConnect, le plus intuitif

→ APC Smart-UPS 1500 LCD, le plus performant

Eaton Onduleur Ellipse ECO 650, le plus facile à installer

L’onduleur Eaton Ellipse Eco 650 est un onduleur Off-line qui regroupe les fonctionnalités d’un onduleur, d’un parafoudre normé IEC 61643-1 et d’une multiprise. Parfait pour protéger votre ordinateur portable, PC, terminaux de points de vente ou stations de travail, l’Ellipse Eco 650 assure la continuité de l’alimentation des appareils électriques et informatiques en cas de pannes de courant grâce à ses batteries. L’onduleur 650 VA possède une alimentation de secours à batterie qui assure le bon fonctionnement de votre équipement en cas de coupure de courant. De plus, il offre également une protection efficace contre les dommages que peuvent causer les surtensions. En effet, il contient une protection antisurtension haute performance conforme à la norme IEC 61643-1 pour protéger vos appareils mais aussi les connexions de données Ethernet, Internet et les lignes téléphoniques. Sa fonction EcoControle permet de réaliser jusqu’à 25% d’économies d’énergie par rapport aux modèles précédents d’onduleurs. Profitez de sa finesse pour l’installer sous un bureau ou à l’horizontal sous un écran par exemple. Equipé d’un disjoncteur réarmable, cet onduleur permet un redémarrage facile après une surcharge ou un court-circuit. Equipé de 4 prises (modèles 500/650/800) et de 8 prises (modèls 1200/1600) au format français, vous pourrez connecter facilement tous vos équiepements informations ainsi que les périphériques.

Les plus

+ Jusqu’à 25% d’économies d’énergie

+ Protection antisurtention haute performance conforme à la norme IEC 61643-1

Les moins

– Ne protège pas les appareils des microcoupures

APC Power-Saving Back-UPS Pro, le plus sécurisé

L’onduleur APC Power-Saving Back-UPS Pro assure la continuité de l’alimentation en tension électrique lors des coupures, pannes, micro coupures et variations de courant. Son rôle étant de protéger tous vos appareils électriques et informatiques des dommages que ces variateurs de tension mais aussi les surtensions peuvent causer. Ordinateurs, consoles de jeu, appareils électroniques… tout est protégé. Ce modèle d’onduleur est connu pour la régulation automatique de la tension (AVR). Optez pour l’onduleur APC pour ses fonctions d’économie d’énergie qui permettent de réduire votre consommation électrique. Facile à utiliser grâce à son écran LCD et son logiciel d’arrêt Powerchute Personnal Edition, vous pourrez contrôler votre onduleur en un rien de temps. Equipé de 6 prises françaises dont 3 ondulées et parasurtensées pour continuer à alimenter tous vos appareils. Cet onduleur 900 VA est livré avec le manuel d’utilisation Back UPS PRO, le câble USB et le logiciel d’arrêt.

Les plus

+ Ecran LCD pour gérer l’onduleur plus facilement

+ Livré avec le logiciel d’arrêt Powerchute Personnal Edition

Les moins

– Modèle imposant

Atlantic UPS X1000, le plus économe

L’onduleur Atlantic UPS x1000 est un onduleur de type Line-Interactive, soit un modèle hybride qui regroupe les avantages des onduleurs on-line et off-line. En effet, l’onduleur Atlantic UPS est à la fois connecté en parallèle à l’aide d’un relais et embarque un microprocesseur qui permet de réguler la tension du courant en permanence. En d’autres termes, cet onduleur est capable de produire des courants compensatoires en cas de variations importantes de la tension électrique ou de microcoupures. Avec sa puissance de 750 VA et sa batterie de 4,5 Ah, vous pourrez continuer à utiliser vos appareils électroniques mêmes en cas de pannes de courant prolongées. Avec seulement 2 prises Schuko, cet onduleur ne vous permettra malheureusement pas de connecter tous vos équipements, mais seulement 2. L’Atlantis UPS x1000 est livré avec le câble d’alimentation et la fiche Schuko.

Les plus

+ Onduleur Line-Interactive

+ Puissance de 750 VA

Les moins

– Possède uniquement 2 prises d’alimentation

APC Smart-UPS SMT-SmartConnect, le plus intuitif

L’onduleur APC Smart-UPS AMT-SmartConnect est le modèle le plus prisé au monde car il offre une alimentation de secours par batterie et une protection contre les surtensions idéales pour les serveurs, commutateurs et périphériques réseau. Ce modèle connecté et ultra-intelligent vous offre également une fonction de surveillance à distance proactive via le cloud, accessible depuis tout appareil connecté à Internet. Profitez d’une alimentation électrique instantannée par batterie de secours avec sortie d’onde sinusoïdale pure, de la régulation automatique de la tension (AVR), de la filtration du bruit et de la protection contre les surtensions. Vous pourrez gérer votre onduleur et bénéficier d’informations claires et précises en plusieurs langues grâce à son interface LCD et ses touches de navigation intuitives. L’onduleur 750 VA est livré avec le Smart UPS SMT SmartConnect, le manueld’utilisation, le SmartConnect QR Code pour une configuration simplifiée, un câble USB et le logiciel d’arrêt. L’installation de votre onduleur se fait en 3 étapes simples : installer l’onduleur compatible SmartConnect sur votre site d’activité et connectez-le à votre réseau avec le port Ethernet dédié. Puis scannez le QR code imprimé sur l’onduleur et enregistrez automatiquement votre appareil sur le portail Web SmartConnect. Enfin, enregistrez votre onduleur en créant un compte Schneider Electric pour enregistrer votre onduleur Smart-UPS.

Les plus

+ Accessible depuis n’importe quel appareil connecté à Internet

+ Sortie sinusoïdale pure sur batterie

Les moins

– Onduleur conséquent

APC Smart-UPS 1500 LCD, le plus performant

L’onduleur APC Smart-UPS est sans doute le modèle le plus puissant que l’on vous présente avec sa puissance de 1440 VA et 1000 Watts. Cet onduleur vous offre une protection intelligence et efficace de l’alimentation réseau à partir du niveau d’entrée de gamme aux équipements à durée d’autonomie évolutive. L’onduleur signé Schneider Electric est parfait pour les serveurs, les équiepements de points de vente, les routeurs, les commutateurs, les hubs et pleins d’autres dispositifs réseau. Avec ses 8 prises électriques, vous pourrez connecter tous vos appareils électroniques et assurer la continuité de leur alimentation électrique en cas de coupures et pannes de courant prolongées. Profitez de son écran LCD pour gérer l’onduleur et garder un oeil sur les informations précises. Commandez votre onduleur en toute sérénité et profitez de 2 ans de garantie constructeur.

Les plus

+ Onduleur ultra puissant : 1440 VA et 1000 Watts

+ 8 prises électriques

Les moins

– Prix conséquent

Qu’est-ce qu’un onduleur ?

En anglais, l’onduleur se nomme “uninterruptible power supply” qui signifie littéralement “alimentation sans interruption". Un onduleur est un dispositif électronique qui permet de protéger les appareils informatiques contre les risques électriques tels que les coupures d’électricité, les surtensions, les sous-tensions… Comment ? En transformant un courant continu en un courant alternatif. Ce boîtier imposant est à installer entre le réseau électrique et les appareils électriques que vous souhaitez protéger.

Quels sont les principaux rôles d’un onduleur ?

L’onduleur est ni plus ni moins qu’un régulateur d’électricité qui permet :

– De prendre le relai du secteur en cas de coupures d’électricité,

– De continuer à fournir de l’électricité aux appareils électriques (parfait pour les longues pannes de courant),

– De protéger les appareils électriques et informatiques en cas de pannes répétées,

– De protéger tous les appareils contre la foudre, les microcoupures, les parasites électriques et les variations de tensions,

– De réguler la tension électrique pour éviter d’endommager les appareils informatiques.

Comment fonctionne un onduleur ?

L’onduleur comprend 3 parties qui permettent son fonctionnement. Premièrement, les batteries du dispositif permettent de stocker l’énergie électrique qui sera fournie pendant les coupures de courant. Ensuite, le redresseur s’occupe de transformer le courant alternatif en courant continu pour recharger les batteries et alimenter l’onduleur. Enfin, l’onduleur en lui-même transforme la tension continue fourni par le redresseur ou les batteries en une tension alternative de 230 Volts à 50 Hz.

Quels sont les différents types d’onduleurs ?

Il existe 3 sortes d’onduleurs qui se différencie par leurs rôles :

– L’onduleur “off-line” : ce dispositif est directement branché depuis une source électrique pour recharger ses batteries. En cas de panne, l’onduleur coupe l’alimentation et utilise le courant des batteries pour alimenter les appareils électriques qui y sont reliés. L’inconvénient de ce dispositif est qu’il ne protège pas vos appareils des microcoupures.

– L’onduleur “on-line” : très performant, cet onduleur est connecté en série et contrôle en permanence la tension du courant pour une protection ultime de vos appareils électriques et informatiques.

– L’onduleur “Line Interactive” : il s’agit d’un onduleur dit “hybride” car il allie les particularités des deux onduleurs précédemment cités. En effet, il est à la fois connecté en parallèle à l’aide d’un relais et embarque un microprocesseur qui permet de réguler la tension du courant en permanence. Autrement dit, en cas de variations importantes de la tension électrique ou de microcoupures, cet onduleur est capable de produire des courants compensatoires.

Quels sont les avantages à utiliser un onduleur ?

Même si on n’y pense pas souvent, utiliser un onduleur regroupe de nombreux avantages non négligeables :

– Lutter contre les microcoupures électriques : parce qu’il est impossible d’anticiper ces microcoupures, l’onduleur vous permet de conserver tous vos travaux lorsque vous travaillez sur ordinateurs fixe par exemple, puisqu’il ne s’éteindra pas en cas de coupure.

– Lutter contre les pannes électriques prolongées : en étant équipé d’un bon onduleur, vous pourrez profiter de plus de 30 minutes d’énergie durant les longues pannes de courant pour continuer à faire fonctionner votre frigo ou votre ordinateur par exemple.

– Lutter contre la surtension et la sous-tension : préservez vos appareils électriques et informatiques des dommages que peuvent causer ces importantes variations de tension électrique (détruire les périphériques connectés, endommager la mémoire vive, la carte mère, le disque dur…)

– Lutter contre les pics de tension : sécurisez vos appareils grâce à l’onduleur qui les préserve des éventuels pics de tension qui peuvent causer la destruction complète de ces appareils.

Quelle puissance choisir pour mon onduleur ?

Quel que soit le type d’onduleur choisi, le critère numéro un reste sa puissance exprimée en Volts Ampères (VA), autrement dit le temps pendant lequel vos appareils pourront continuer à recevoir du courant malgré la coupure. Plus le VA est élevé, plus l’onduleur continuera à alimenter vos appareils. Pour savoir la puissance qu’il vous faut, additionnez la puissance de tous vos appreils connectés en Watts (W) et multipliez la somme par 1,6 pour obtenir la puissance en VA : on parle de dimensionner l’onduleur.