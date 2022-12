Comment choisir son imprimante ?

→ L’imprimante HP DeskJet 2720e, l’imprimante la plus smart

L’imprimante HP OfficeJet Pro 9019e, l’imprimante qui peut scanner et copier une pile de papier d’un coup

L’imprimante HP Officejet Pro 9019e vous permet à la fois d’imprimer, de numériser, de copier et de faxer tous vos documents. Grâce à sa fonction recto-verso vous pourrez imprimer des deux côtés de vos feuilles, parfait pour économiser du papier. Grâce à son bac à papier pouvant contenir jusqu’à 250 pages A4, vous pourrez imprimer de nombreux documents avant de devoir remettre du papier dans le bac. Grâce à cette imprimante grand format, vous pourrez copier et numériser rapidement une grande pile de papiers (jusqu’à 35 feuilles) avec le chargeur automatique de documents. Gérez votre imprimante en tapotant et en swipant sur son écran tactile. Vous avez également la possibilité de gérer votre imprimante directement via l’application HP Smart, idéal pour imprimer vos photos depuis votre téléphone. Compatible à HP+, la solution d’impression complète de HP, votre imprimante sera plus sûre, plus productive, plus durable et toujours prête à l’emploi. Activez HP+ et accès à de nombreux avantages comme les 12 mois d’encre via l’abonnement HP Instant Ink, 1 an de garantie supplémentaire, une sécurité réseau supplémentaire et des fonctions connectées spéciales dans l’application HP Smart.

Les plus

+ Imprimante 4-en-A pour imprimer, scanner, copier et faxer

+ Peut scanner et copier une pile de papier d’un coup grâce à son chargeur de document automatique

Les moins

– Modèle assez imposant

L’imprimante HP Envy 6022e Tout-en-un, l’imprimante qui imprime vos documents sans fil

L’imprimante HP ENVY 6022e à jet d’encre couleur vous permet à la fois d’imprimer, de scanner et de copier tous vos documents. Idéale pour toute la famille, cette imprimante permet à chaque membre de votre foyer de gérer ses documents en toute simplicité. En effet, vous n’êtes pas obligé de connecter votre imprimante à votre ordinateur pour imprimer vos documents. La connexion peut également se faire depuis votre smartphone ou votre tablette. Quelques clics sur l’application HP Smart suffisent pour imprimer tous vos documents sans vous déranger. Grâce à sa cartouche couleur 3-en-1, vous pourrez changer toutes les couleurs en ne changeant qu’une seule et même cartouche. Il s’agit d’une solution idéale, surtout si vous n’imprimez qu'occasionnellement en couleurs. Attention, la HP ENVY n’est pas dédiée aux photographies. Adaptées à HP+, bénéficiez de nombreux avantages exclusifs comme 6 mois d’encre via l’abonnement HP Instant Ink, 1 an de garantie supplémentaire, une sécurité réseau supplémentaire et des fonctions connectées spéciales dans l’application mobile HP Smart.

Les plus

+ Imprimante tout-en-un pour imprimer, scanner et copier

+ Imprimer sans fil via Apple AirPrint

Les moins

– Imprime moins nettement les photos

L’imprimante HP Envy Inspire 7924e + 1 Set d’encre supplémentaire, l’imprimante prête à l’emploi

L’imprimante HP ENVY Inspire 7924e est une imprimante multifonction qui vous permet d’imprimer, de scanner et de copier. Que ce soit pour un usage professionnel ou privé, cette imprimante saura répondre aux besoins de toute la famille. Profitez de sa fonction recto-verso automatique pour faire des économies de papier. Idéale pour les nombreux documents à copier ou à scanner, la HP ENVY Inspire embarque un chargeur automatique de documents (jusqu’à 35 feuilles de papier). Vous pourrez ainsi vous occuper d’autre chose pendant que votre imprimante se charge automatiquement de vos documents. Grâce à sa connectivité Wi-Fi, vous pourrez contrôler votre imprimante depuis votre smartphone, ordinateur ou panneau de contrôle de l’imprimante. Vous n’avez pas de réseau Wi-Fi ? Pas de panique, l’imprimante se connecte à l’aide d’un câble ou du wifi direct. Grâce à son set de cartouches offert, vous n’avez pas besoin de vous soucier de votre niveau d’encre pendant un bon moment. Adaptée à HP+, l’imprimante 7924e vous offre de nombreux avantages exclusifs comme 9 mois d’encre via l’abonnement d’essai HP Instant Ink, 1 an de garantie supplémentaire, une sécurité réseau supplémentaire et des fonctions connectées spéciales dans l’application HP Smart.

Les plus

+ Set de cartouches offert

+ Imprimante tout-en-un pour imprimer, scanner et copier

Les moins

– Pas possible de scanner et copier une pile de papiers recto-verso en une fois

L’imprimante Canon Pixma TR4650, l’imprimante connectée la plus simple à utiliser

L’imprimante Canon Pixma TR4650 est une imprimante multifonction à jet d’encre vous permettant d’imprimer, de scanner, de photocopier et de faxer tous vos documents en un rien de temps. Parfaite pour votre bureau à domicile, cette imprimante est très simple à installer grâce à son application Canon PRINT. Ainsi, vous pourrez la contrôler directement via votre smartphone ou tablette grâce à la connectivité Wi-Fi. Elle est également compatible avec Mopria et Apple AirPrint. Profitez d’une encre noir et des encres colorées pigmentées pour une qualité d’impression hors du commun, des textes nets et des images éclatantes. Sa fonctionnalité recto verso automatique vous permettra d’optimiser vos impressions et d’économiser en papier. Copiez et numérisez de nombreuses pages en simultané grâce à son chargeur automatique de documents (jusqu’à 20 feuilles).

Les plus

+ Connectivité Wi-Fi

+ Imprimante multifonction pour imprimer, scanner, copier et faxer

Les moins

– Imprime moins nettement les photos

L’imprimante HP DeskJet 2720e, l’imprimante la plus smart

L’imprimante HP DeskJet 2720e est une imprimante à jet d’encre idéale pour la famille. En effet, elle vous permet d’imprimer rapidement tous vos documents, mais aussi de photocopier et de scanner. Facilitez-vous la vie avec l’application HP Smart qui vous permet d’imprimer depuis votre mobile, de suivre votre consommation d’encre, de numériser vos documents en un rien de temps, d’avoir un accès privilégié à des jeux, des coloriages, des idées déco… sur HP Print & Play. Grâce à sa connectivité totale, vous pourrez connecter votre imprimante via votre smartphone, tablette, Wi-Fi, câble USB, Google Drive, Dropbox… Éligible à HP+, l’imprimante HP DeskJet 2720e vous offre de nombreux avantages exclusifs comme 6 mois de forfait HP Instant Ink par exemple. Grâce à cet abonnement à partir de 0,99€ par mois, économisez jusqu’à 70% sur le prix de l’encre et 50% sur le prix du toner. Profitez également d’un an de garantie commerciale HP supplémentaire !

Les plus

+ Imprimante multifonction : imprimer, photocopier et scanner

+ 6 mois Instant Ink inclus

Les moins

– Moins adapté pour les photos

Pourquoi acheter une imprimante ?

Tout comme l’ordinateur, l’imprimante est devenue primordiale à la maison, que ce soit pour un usage professionnel ou privé. Ce périphérique vous permet à la fois d’imprimer vos documents via différents appareils, de photocopier pour créer des doubles, de numériser pour retrouver vos documents papiers au format numérique ou encore de faxer. A ce jour, il existe autant de modèles d’imprimantes que de besoins. A jet d’encre, laser, multifonction, Wi-Fi… Pour vous aider à vous y retrouver, voici quelques astuces pour choisir l’imprimante qui correspond à vos besoins.

Choisir une imprimante laser ou une imprimante à jet d’encre ?

Souhaitant répondre aux besoins de chacun, les fabricants ne cessent d’innover pour vous offrir l'imprimante dont vous avez besoin. La première des choses est de choisir entre une imprimante laser ou une imprimante à jet d’encre. Cette dernière consiste à projeter des gouttes d’encre sur le papier grâce à une tête d’impression qui se déplace le long d’un rail. L’avantage de la technologie jet d’encre réside dans la haute qualité d’impression, notamment pour les photographies. L’imprimante jet d’encre est idéale pour une utilisation assez fréquente afin d’éviter que les cartouches ne sèchent. Au contraire, si vous n’imprimez que très peu, privilégiez l’imprimante laser puisque ces toners ne sèchent pas, même pendant une longue période sans utilisation. L’imprimante laser est également un bon choix si vous imprimez plus de 100 pages par mois. En effet, elle a l’avantage d’être plus rapide et moins coûteuse que les modèles à jet d’encre. Plus rares, l’imprimante à sublimation thermique est parfaite pour les photos.

Choisir une imprimante monofonction ou multifonction ?

Parce que les usages se diversifient, les imprimantes qui ne font qu’imprimer se font de plus en plus rares. L’idéal est d’opter pour une imprimante multifonction, parfaite pour imprimer, copier, scanner et faxer tous vos documents en un rien de temps. Utile pour toute la famille, l’imprimante tout-en-un permet à la fois aux enfants d’imprimer des jeux de loisir créatif, aux étudiants d’organiser leurs cours et d’imprimer leurs devoirs, aux parents de numériser leurs documents administratifs… A noter que ces modèles ne sont pas beaucoup plus cher.

Quels sont les critères à prendre en compte pour choisir son imprimante ?

Après avoir choisi le type d’imprimante qui vous correspond le mieux en fonction de votre usage, voici quelques critères importants à prendre en compte avant d’acheter votre imprimante :

1) La vitesse d’impression, exprimée en pages imprimées par minute, vous indique le temps que met l’imprimante pour imprimer vos documents. Ce critère est particulièrement utile pour les usages fréquents. Dans ce cas, choisissez une imprimante de qualité pour imprimer de nombreux documents en un rien de temps.

2) La résolution d’impression : on a tendance à penser qu’une résolution d’impression plus élevée offrira une qualité d’impression supérieure alors que ce n’est pas le cas. En effet, une imprimante laser imprimera des textes plus nets qu’une imprimante à jet d’encre à résolution d’impression équivalente. Vous imprimez majoritairement du texte ? Optez pour une imprimante laser. Vous imprimez tous types de document, y compris des photos, optez pour une imprimante à jet d’encre haute résolution d’impression.

3) Le nombre de cartouches d’encre : Vous optez pour une imprimante à jet d’encre ? Dans ce cas, vous devez prêter attention au système de cartouches. En effet, une imprimante qui utilise une cartouche pour le noir et une cartouche pour les couleurs (bleu, jaune et rouge) coûtera plus cher à l’utilisation puisque la tête d’impression est susceptible de sécher. De plus, lorsqu’il manque une couleur, vous serez contraint de changer toute la cartouche, même s’il reste encore de l’encre des autres couleurs. Nous vous conseillons toujours de privilégier les imprimantes dont les cartouches sont séparées.

Concernant les cartouches d’encre, nous vous conseillons d’opter pour le forfait cartouche proposé pour l’achat de nombreuses imprimantes. Grâce à cet abonnement, vous recevrez vos cartouches d’encre à la maison, en fonction de votre consommation. En plus d’être pratique, cette solution vous permet de faire des économies car le prix des cartouches est plus avantageux en passant par ce système. Optez pour le programme Instant Ink d’HP pour ne jamais manquer d’encre pour votre imprimante !

Quelle connectivité pour mon imprimante?

Toutes les imprimantes peuvent se connecter à tous vos appareils (ordinateur, tablette, smartphone, appareil photo numérique…) de plusieurs façons. La première reste la connexion via le câble USB 2.0, la méthode la plus courante pour connecter une imprimante à un ordinateur fixe ou un PC portable. Pour plus de simplicité et pour pouvoir connecter votre imprimante à n’importe quel appareil, nous vous conseillons de choisir une imprimante compatible Wi-Fi. Ainsi, tous les membres de la famille pourront utiliser l’imprimante depuis leur smartphone par exemple.

Quelles options choisir pour mon imprimante ?

Vous n’arrivez toujours pas à vous décider ? Voici quelques fonctionnalités que proposent certaines imprimantes qui pourront vous aider à faire votre choix :

– Emplacement carte mémoire : certaines imprimantes sont équipées d’un lecteur de carte mémoire intégré, parfait pour imprimer vos photos sans avoir à connecter votre imprimante à votre ordinateur. Il vous suffit d’insérer votre carte mémoire et de lancer l’impression des photos que vous souhaitez imprimer via l’écran LCD de l’imprimante.

– Recto-verso : pas toujours facile d’imprimer ses documents en recto-verso sans se tromper de sens. Certaines imprimantes embarquent la fonction recto-verso automatique vous permettant ainsi d’avoir un résultat impeccable et d’économiser du papier.