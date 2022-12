Comment choisir sa machine à café en 2022 ?

→ SMEG ECF01CREU Crème, la machine à café la plus design

De’Longhi Magnifica S, la machine à expresso avec broyeur de grains

La machine à expresso avec broyeur de grains De’Longhi Magnifica S vous permet de déguster un délicieux café fraîchement moulu. En effet, le broyeur ne moud les grains de café qu’au moment de la préparation en quantité nécessaire pour un résultat optimal, tasse après tasse. Appréciez ainsi tous les cafés du monde en optant pour les meilleurs grains de café chez votre torréfacteur. Après une extraction parfaite, le tassage de votre café moulu se fait automatiquement. Très simple à utiliser, il vous suffit de presser une seule touche (technologie “One Touch”) pour réaliser toutes vos boissons chaudes préférées directement via le panneau de commande. Expresso ou lungo, à vous de choisir entre ces deux recettes de café aux saveurs et aux arômes délicats. Préparez également vos boissons lactées favorites grâce à la buse valeur pour des cappuccinos ou des latte dignes du coffee shop. Grâce à ces deux sorties, vous pourrez préparer 2 tasses de café en même temps. La machine De’Longhi Magnifica S vous permet également de personnaliser vos boissons selon vos goûts en termes d’intensité, de longueur et de température.

Les plus

+ Café fraîchement moulu

+ Simple d’utilisation grâce à sa technologie One Touch

Les moins

– Nécessite un entretien particulier

Bosch CTL636ES1, la machine à café encastrable

La machine à café encastrable Bosch CTL636ES1 est parfaite pour les adeptes du café. Avec cette machine à café, vous pourrez préparer une tasse de café adaptée aux goûts de chacun, à tout moment de la journée. Inutile de paramétrer la boisson désirée à chaque fois puisque vous pouvez y enregistrer jusqu’à 10 personnes. Ainsi, chaque profil aura sa recette prédéfinie automatiquement. Très autonome, la machine Bosch règle elle-même l’intensité du café, la température de l’eau, la qualité de café et de lait. En plus des 2 recettes d’expressos, vous pourrez préparer 2 spécialités lactées d’une simple pression sur le bouton, à savoir le fameux cappuccino ou le délicieux latte macchiato. Vous aimez prendre une petite tasse de café décaféiné le soir ? Il vous suffit de remplir le tiroir sur le côté avec du café moulu et voilà, votre déca est prêt. Côté entretien, cette machine Bosch dispose d’une fonction nettoyage de lait automatique qui nettoie le tuyau à lait après chaque utilisation. Autre particularité de cette machine à café encastrable, elle dispose d’une fonction eau chaude qui permet de préchauffer votre tasse pour éviter que votre expresso ne refroidisse rapidement.

Les plus

+ Permet de sauvegarder des recettes pour 10 personnes

+ Machine à café encastrable s’intègre facilement dans votre cuisine

Les moins

– Pas contrôlable depuis une application

Philips Senseo Original HD6553, la machine à café la plus économique

La machine à dosette Senseo Original HD6553/67 est une machine à café signée Philips qui vous permet de préparer une tasse de café avec une onctueuse crème très épaisse et extra douce. Avec la large gamme de dosettes Senseo, vous pourrez préparer vos boissons chaudes préférées, de l’expresso au lungo en passant par le cappuccino ou encore le chocolat chaud. Grâce à sa technologie Coffie Boost, la Senseo vous permet de déguster de délicieux cafés et d’apprécier tous ses arômes, même les plus subtils. En effet, avant le processus de préparation, la Senso asperge complètement la dosette de café avec de l’eau chaude. Ainsi, le café a plus de temps pour libérer toutes ses notes et ses arômes. Préparez une ou deux tasses à la fois d’une simple pression sur le bouton pour savourer une pause café seule, ou à plusieurs. Très intelligente, cette machine à café s’éteint automatiquement si vous ne l’utilisez pas pendant 30 minutes.

Les plus

+ Idéale pour déguster une crema onctueuse et gourmande.

+ S’éteint automatiquement au bout de 30 minutes

Les moins

– Petit réservoir de 0,7 litre, assez pour ne préparer que 2 tasses

Saeco Xelsis Deluxe SM8785/00, la machine à café pour des boissons lactées toujours réussies

La machine à café Saeco Xelsis Deluxe SM8785/00 est équipée d’un broyeur de grains pour vous permettre de faire couler le café dont vous avez besoin. Grâce à cette machine à café ultra-performante, préparez 22 boissons chaudes différentes et adaptez chaque spécialité de café aux grains de café que vous mettez dans la machine. Autrement dit, vous pourrez jongler entre des grains de café torréfiés légers et des grains de café plus corsés en ajustant le type de grain et la torréfaction avec le Bean Maestro. Obtenez ainsi le meilleur goût et savourez tous les arômes, même les plus subtils, de votre café. Grâce au Coffee Equalizer Touch+, personnalisez chaque tasse de café avec précision en ajustant l’intensité, la quantité, la température et même l’ordre du café et du lait. La Saeco Xelsis vous offre 8 profils d’utilisateur pour enregistrer les préférences de chaque membre de la famille et ainsi bénéficier d’un café 100% personnalisé en pressant un simple bouton. Connectée, cette machine à café haut de gamme peut être contrôlée à distance via votre tablette ou votre smartphone. Vous pourrez ainsi effectuer les mises à jour nécessaires en connectant simplement votre machine à votre téléphone grâce à la fonction wifi intégrée.

Les plus

+ Peut être contrôlé à distance via une application

+ Adaptée pour les boissons lactées (cappuccino, latte macchiato…) grâce à sa buse vapeur

Les moins

– Conçue en matière synthétique, moins durable que l’acier inoxydable

SMEG ECF01CREU Crème, la machine à café la plus design

La machine à café SMEG Crème ECF01 CREU est idéale pour ajuster la température d’un expresso à votre goût. Le fait de régler la température de l’eau vous permet d’apprécier votre espresso sans risque de brûlure, tout en préservant l’arôme des grains de café. Simple à utiliser, il vous suffit de remplir le porte-filtre de café fraîchement moulu ou d’utiliser des dosettes de café si vous n’avez pas le temps. La plaque chauffante située sur la partie supérieure de la machine SMEG vous permet de préchauffer vos tasses pour qu’elles restent chaudes plus longtemps. Vous aimez apporter un petit nuage de lait mousseux à votre café ? Faites mousser le lait grâce à la buse vapeur et faites couler cette onctueuse mousse de lait sur votre espresso. Très intelligente, la machine vous avertira au moment de la détartrer. Enfin, son design fin et raffiné vous permettra de placer votre machine à café dans votre intérieur, à l’image d’un élément de décoration à part entière.

Les plus

+ Permet de préchauffer les tasses pour que conserver la chaleur de votre espresso

+ Possibilité d’ajuster la température de votre espresso

Les moins

– Nécessite l’achat d’un moulin à café avant d’utiliser cette machine car il n’est pas inclus

L’importance de choisir la bonne machine à café !

Dès le réveil, pendant votre pause déjeuner, au moment du goûter, après le repas… qu’importe le moment de la journée, la pause café est plus que primordiale chez certains. Avec les machines à café nouvelles générations, il vous suffit d’insérer une capsule et d’appuyer sur un simple bouton pour faire couler votre café favori. D’autres, plus exigeants sur les saveurs du café, préféreront une machine à café broyeur de grain pour un café fraîchement moulu. Grâce à ces machines dignes des plus grands professionnels, profitez d’un excellent café à la maison. Ainsi, plus besoin d’aller dans un coffee shop. Entre l’expresso, le café allongé, les boissons lactées… Les choix se multiplient mais ne se ressemblent pas, d’où l’importance de choisir la bonne cafetière. Voici quelques conseils pour vous aiguiller dans le choix de votre machine à café.

Quelles sont les caractéristiques d’une cafetière à filtre ?

La cafetière à filtre reste le modèle de machine à café le plus simple. Particulièrement appréciée pour préparer simultanément un café pour plusieurs personnes (peut préparer entre 6 et 12 tasses d’un coup), la cafetière à filtre reste la machine la plus vendue en France. Et pour cause, il suffit d’y insérer un filtre (qu’il soit jetable ou réutilisable), d’ajouter la dose de café moulu souhaitée et de remplir le réservoir d’eau. En appuyant sur le bouton “On”, la machine va se mettre à chauffer l’eau et à faire couler le café à travers le filtre. Bien qu’il s’agisse du modèle le plus classique, les fabricants ont ajouté de nombreuses fonctionnalités à ces modèles pour un café adapté à chacun. On peut par exemple citer la fonction “anti-gouttes” pour éviter que le café ne continue à goutter sur la plaque une fois la cafetière retirée. Bien qu’elle soit économique et simple à utiliser, l’inconvénient de la cafetière à filtre réside dans son goût unique et simple du café préparé.

Pourquoi choisir une machine expresso ?

De plus en plus répandues sur le marché, les machines à expresso ne cessent de séduire les consommateurs. Et pour cause, en plus d’être très simples à utiliser, elles permettent de préparer de nombreuses boissons chaudes, de l’expresso au cappuccino, en passant par le thé. Pour cela, il vous suffit d’insérer une capsule adaptée dans l’emplacement prévu à cet effet, de remplir le réservoir d’eau et d’appuyer sur le bouton pour faire couler le café. Pour les boissons lactées, vous devrez insérer une dosette pour le café/chocolat et une autre pour le lait. Avec les machines expresso vous pourrez préparer toutes sortes de cafés en toute simplicité. Par contre, avec ces machines à capsules ne permettent de faire couler qu’une ou deux tasses à la fois et nécessitent un kit spécial pour les entretenir.

Quelles sont les caractéristiques des machines à dosettes ?

Un peu à l’image des machines à expresso, les machines à dosettes ont révolutionné le marché du café. Idéale pour préparer des cafés préalablement dosés (court, long…), la machine à dosette est particulièrement appréciée pour sa simplicité d’utilisation. Ce type de machine à café fonctionne grâce à la pression de l’eau qui traverse les dosettes propres à chaque machine. Contrairement aux machines à expresso, ces machines utilisent des dosettes en papier. Certaines dosettes XL permettent même de faire couler plusieurs cafés. Ainsi, ces machines ont l’avantage d’être plus économes sur les prix des dosettes, contrairement aux prix des capsules plus élevés. Bien qu’elles vous permettent de varier les plaisirs, la machine à dosette ne permet pas de texture expresso.