Comment choisir ses enceintes multiroom en 2023 ?

→ Enceinte sans fil Devialet Phantom II, la plus puissante

Lot de 4 enceintes Sonos One Smart Speaker, les plus performants

Lot de 4 enceintes Sonos One Smart Speaker, les plus performants - Amazon

Les hauts-parleurs Sonor Smart Speaker One ont été conçus pour vous garantir un son riche dans plusieurs pièces de votre maison grâce à la commande vocale innovante Alexa. Autrement dit, vous pourrez streamer votre musique avec la voix ou en utilisant l’application. Profitez du Tuner TruePlay Speaker pour un son optimal dans n’importe quel environnement. Ultra-performantes, ces enceintes embarquent un puissant processeur quadricoeur et deux amplificateurs de classe D. Dans la cuisine, la salle de bain, dans la chambre, le salon… Choisissez le son que vous souhaitez diffuser dans toutes les pièces de la maison en toute simplicité. Résistantes à l’humidité, ces enceintes sont idéales pour la salle de bain ou la terrasse. Ne vous en faites pas pour votre intimité, les enceintes sont dotées d’une protection optimale des données. Autrement dit, lorsque le voyant LED s’éteint, le micro s'éteint également. Les quatre enceintes multiroom peuvent-être connectées à n’importe quel haut-parleur Sonos via le réseau Wi-Fi. Placez deux enceintes Sonos dans la même pièce pour profiter d’un son stéréo hors du commun. Très intelligents, ces hauts-parleurs Sonos se mettent à jour automatiquement pour toujours vous offrir les meilleures fonctionnalités. Côté connectivité, les enceintes Sonos One Smart Speaker peuvent être connectées via le réseau Wi-Fi ou le AirPlay, mais pas de Bluetooth disponible.

Les plus

+ Résistantes à l’humidité, peuvent être utilisées dans la salle de bain ou la terrasse

+ Enceintes puissantes : processeur quadricoeur puissante et deux amplificateurs de classe D

Les moins

– Pas de Bluetooth intégré

Enceinte Bluetooth portable Harman Kardon Onyx Studio 4, la plus facile à connecter

Enceinte Bluetooth portable Harman Kardon Onyx Studio 4, la plus facile à connecter - Fnac

L’enceinte Bluetooth Harman Kardon Onyx Studio 4 vous permet de diffuser votre musique en toute simplicité, sans fil grâce au Bluetooth haute qualité. Plus qu’une simple enceinte, la Onyx Studio vous offre un parfait équilibre entre un son excellent, un design emblématique et des matériaux premium. Profitez ainsi d’une qualité audio sans précédent qui emplit toutes les pièces de votre maison. Connectez simultanément jusqu’à 2 appareils mobiles et diffusez vos musiques préférées à tour de rôle pour profiter d’un son amplifié sans aucun fil. En effet, profitez de la fonctionnalité HK Connect+ pour apprécier une nouvelle expérience d’écoute en raccordant plus d’une centaine d'enceintes, le tout sans fil. Utilisez également cette enceinte Harman Kardon Onyx Studio pour réaliser des appels et des audioconférences d’une clarté cristalline grâce à sa technologie de réduction d’écho et de bruit du microphone. Commandez votre enceinte par commande vocale (Siri ou Google Now). Pour cela, rien de plus simple : appuyez sur un simple bouton et configurez l’enceinte avec l’application HK Connect. Côté batterie, l’enceinte vous offre jusqu’à 8 heures d’autonomie.

Les plus

+ Diffusion sans fil Bluetooth haute qualité

+ Connectez 2 appareils en même temps

Les moins

– Pas de connexion Wi-Fi

Enceinte Bose Home Speaker 500, la plus design

Enceinte Bose Home Speaker 500, la plus design - MediaMarkt

L’enceinte Bose Home Speaker 500 vous permet de diffuser un son stéréo intégral dans toutes les pièces de votre maison et profiter du son le plus ample jamais proposé par une enceinte intelligente. En effet, l’enceinte Bose embarque deux haut-parleurs orientés dans des directions opposées pour réfléchir le son sur les murs. Ainsi, l’enceinte garantit une zone d’écoute plus large que toutes les autres enceintes intelligentes. Grâce au Home Speaker 500 de Bose, profitez d’un son stéréo époustouflant, n’importe où. Facile à utiliser, vous pourrez gérer vos morceaux en appuyant sur les commandes situées sur le dessus de l’enceinte ou directement via l’application intuitive Bose Music. Cette application vous permet également de jongler entre vos stations, vos playlists ou vos services préférés en toute simplicité. Grâce aux préréglages disponibles sur l’application, ayez votre musique à portée de main, où que vous soyez. Vous disposez également d’un vaste choix quant à la diffusion de votre musique. Autrement dit, vous pourrez lancer vos morceaux préférés depuis vos services musicaux (Spotify, Deezer…) sur votre réseau Wi-Fi domestique ou simplement en pressant une touche sur l’enceinte. Vous pouvez également diffuser votre musique depuis votre smartphone ou tablette grâce au Bluetooth ou Apple AirPlay 2. En plus d’être performante, l’enceinte Home Speaker 500 Bose vous offre un design élégant et moderne pour s’adapter dans toutes les pièces de votre maison.

Les plus

+ Son stéréo époustouflant et plus ample que les autres enceintes intelligentes

+ Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay 2

Les moins

– Ne se commande pas par commande vocale

Enceinte Denon Home 150, la plus pratique

Enceinte Denon Home 150, la plus pratique - Coolblue

Vendu seule ou par lot de 2, les enceintes Denon Home 150 vous garantissent un son quasi-tridimensionnel qui remplit la pièce en arrivant de la droite comme de la gauche. Très compact, cette enceinte Wi-Fi diffuse votre musique sans problème. Streamez vos morceaux préférés dans toute la maison en créant une paire stéréo ou une configuration multiroom. Comment ? En connectant votre enceinte Denon Home à d’autres enceintes, barres de son ou subwoofers Denon grâce à votre système multiroom HEOS Built-In. Pour contrôler votre enceinte, rien de plus simple : avec la commande tactile située sur le haut ou directement via votre smartphone ou votre tablette. Les Denon Home 150 sont également équipées de trois touches de raccourci qui vous permettent d’écouter votre playlist préférée en un rien de temps. A noter que l’assistant vocal intégré Amazon Alexa permet de lire de la musique par commande vocale. Mais attention, cette fonction n’est disponible qu’en anglais. Placez vos enceintes dans n’importe quelle pièce de la maison, elles sauront s’adapter avec leur design fin et élégant.

Les plus

+ Permet de créer une configuration multiroom pour streamer de la musique dans toute la maison

+ Commandes tactiles pour contrôler l’enceinte en toute simplicité

Les moins

– Nécessite un Chromecast pour contrôler votre TV ou une autre enceinte par commande vocale

Enceinte sans fil Devialet Phantom II, la plus puissante

Enceinte sans fil Devialet Phantom II, la plus puissante - Fnac

Depuis sa petite taille, l’enceinte sans fil Devialet Phantom II vous garantit un son riche et limpide en toute circonstance. Optez pour cette enceinte ultra-compacte pour profiter de vos morceaux préférés où que vous soyez. Laissez-vous surprendre par la puissance phénoménale de Phantom II 95 dB. Profitez d’un son ample, d’une clarté impressionnante, le tout dans un format aussi compact grâce à son haut-parleur large-bande (full range) à dôme aluminium et ses 2 haut-parleurs graves à dôme aluminium. Avec Devialet Phantom II, profitez d’un son net, sans distorsion, sans saturation et sans bruit de fond. Cela est notamment permis grâce à ses 4 technologies innovantes : l’ADH qui permet une pureté et une puissance inégalées, l’HBI qui vous permet de ressentir l’impact physique du son, le SAM qui offre un rythme parfait pour une puissance émotionnelle indescriptible et l’ACE qui garantit un son homogène, quelque soit l’angle d’écoute. Très facile à utiliser, cette enceinte peut être gérée en toute simplicité via ses commandes tactiles. Diffusez vos morceaux favoris par Bluetooth, Spotify Connect, UPnP, Wiki ou AirPlay Dual-band.

Les plus

+ Son ultra-puissant dans une enceinte ultra-compacte

+ Diffusion par Bluetooth, Spotify Connect, UPnP, Wiki ou AirPlay Dual-band.

Les moins

– Prix conséquent

Qu’est-ce qu’une enceinte multiroom ?

Contrairement aux enceintes “classiques”, les enceintes multiroom fonctionnent avec un système évolutif. Elles ont été pensées pour sonoriser une pièce puis, progressivement, sonoriser le reste de la maison. Comment c’est possible ? Tout simplement parce que les enceintes se connectent entre elles, ce qui permet de balancer le même son partout dans la maison. Connectées au réseau Wi-Fi, les enceintes multiroom vous permettent également de gérer le son dans chaque pièce. Vous pourrez ainsi jouer une musique douce dans la chambre, une musique plus festive dans la cuisine et profiter d’un son surround dans le salon en guide de home cinéma. Contrôlez vos enceintes multiroom directement depuis une application mobile où vous pourrez gérer toutes les sources audio disponibles chez vous. Pas mal non ? Mais attention, les enceintes multiroom sont généralement plus chères. Il est donc préférable de choisir les bonnes enceintes dès le début. Voici quelques critères qui pourront vous aider dans le choix de vos enceintes multi pièces.

Comment sonoriser plusieurs pièces d’une maison ?

Vous souhaitez streamer votre musique partout dans votre maison ? Optez pour des enceintes multiroom. Il s’agit du premier système permettant d’écouter vos contenus audio dans toutes les pièces de votre maison, en simultanée. Comment c’est possible ? Il suffit d’installer un amplificateur capable d’émettre la même source musicale par le biais de plusieurs enceintes que l’on dispose dans les différentes pièces. C’est le principe même du multiroom.

Quelle distance pour mes 2 enceintes multiroom ?

Selon la marque, la puissance et la gamme des enceintes, la distance de séparation des deux enceintes multiroom évoluent. Mais généralement, les fabricants estiment qu’un écart de 2 à 4 mètres entre deux enceintes d’un système stéréo est suffisant pour garantir une bonne image stéréo.

Quelle marque d’enceinte multiroom choisir ?

Comme pour tout appareil multimédia, la marque de votre enceinte est un critère plus que primordial pour faire le bon choix. En effet, la majorité des constructeurs d’enceintes multipièce proposent des enceintes seulement compatibles avec leur marque. Autrement dit, si vous achetez une enceinte Bose, elle ne fonctionnera qu’avec d’autres appareils Bose. Choisir telle ou telle marque pour votre enceinte multiroom est synonyme d’engagement auprès de cette marque. Alors petit conseil lorsque vous êtes sur le point d’acheter votre enceinte multiroom, regardez bien la compatibilité de cette dernière ainsi que l’offre de la marque en question pour éviter les mauvaises surprises !

Quelle connectique choisir pour mon enceinte multiroom ?

Autre critère important : la connectique de votre enceinte multipièce. Contrairement aux enceintes équipées d’assistants vocaux, les enceintes multiroom ont de quoi satisfaire tous les usages. Vous pourrez donc profiter d’une connexion Wi-Fi par défaut sur tous les modèles afin de connecter vos enceintes entre elles. Autre point de connexion : le Bluetooth intégré qui permet de réaliser des paires stéréo par exemple. Vous préférez les classiques connexions avec fil ? Optez pour une enceinte disposant de ports RJ45 pour Ethernet ou de connectiques auxiliaires comme les prises Jack 3.5 mm. Vous pourrez ainsi brancher sur votre enceinte multiroom du matériel audio comme un DAC, un lecteur audio ou même une télévision. A noter que les connectiques auxiliaires sont idéales pour une configuration home cinéma. En plus de la connectique, pensez à vérifier les protocoles pris en charge. Apple AirPlay2 et Google Cast vous permettront par exemple d’utiliser du matériel provenant de plusieurs constructeurs différents.

Quelle qualité de fabrication pour mes enceintes multi-pièces ?

Vous êtes sur le point d’acheter une paire d’enceintes multiroom ? Prêtez bien attention au design et à la qualité de fabrication de vos appareils. En effet, ces enceintes vont rapidement devenir un élément à part entière de votre décoration d’où l’importance de choisir de belles enceintes qui sauront se fondre dans votre intérieur. Concernant la qualité de fabrication, gardez à l’esprit que plus on monte en gamme, plus les enceintes sont conçues avec des matériaux de qualité.