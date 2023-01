Quel iPhone choisir en 2023 ?

→ Apple iPhone SE 64 Go Red, le moins cher

L’iPhone 13 Pro Max est équipé d’un grand écran de 6,7 pouces doté de la technologie ProMotion pour découvrir une toute expérience visuelle, toujours plus agréable. Profitez ainsi d’animations fluides tout en scrollant ou en lisant confortablement vos contenus. Ce n’est pas tout, Apple a équipé son iPhone 13 Pro Max d’un taux de rafraîchissement de l’écran qui s’ajuste automatiquement en fonction de ce que vous regardez. Ainsi, vous pourrez pleinement profiter d’animations toujours plus fluides et dynamiques, quelle que soit votre activité. En plus de vous faire profiter d’une qualité d’image supérieure, cette fonctionnalité préserve vos yeux. Grâce à son espace de stockage de 256 Go, vous n’aurez plus jamais à craindre de manquer de place pour installer vos applications et stocker toutes vos données personnelles. Côté technique, l’iPhone 13 Pro Max est doté de la puissante puce A15 Bionic et d’une mémoire vive de 6 Go. Ainsi, votre smartphone pourra exécuter toutes vos tâches, même les plus lourdes. D’un point de vue autonomie, l’iPhone 13 Pro Max tient facilement toute une journée grâce à une batterie qui dure 2,5 heures de plus que celle de l’iPhone 12 Pro Max. Côté photo, l’iPhone 13 Pro Max embarque des caméras améliorées pour prendre des clichés dignes d’un professionnel. Qu’il fasse jour ou nuit, que les conditions soient bonnes ou non, l’iPhone 13 Pro Max vous garantit des photos nettes et lumineuses en toute circonstance grâce notamment à des capteurs photos plus grands et à une meilleure stabilisation. Zoomez jusqu’à 3 fois avec le téléobjectif sans perdre en qualité photo. Enfin, le mode cinématique vous permet de déplacer la mise au point pendant le tournage pour un rendu de qualité.

Les plus

+ Écran ProMotion se rafraîchit 120 fois par seconde pour une navigation ultra-fluide

+ Batterie qui dure 2,5 heures de plus que l’iPhone 12 Pro Max

Les moins

– Ne dispose pas d’une connexion 3,5 mm pour connecter un casque audio ou des écouteurs

→ J’achète l’Apple iPhone 13 Pro Max 256 Go Bleu sur Coolblue

Apple iPhone 13 Pro 5G 128 Go Graphite, le plus rapide

Apple iPhone 13 Pro 5G 128 Go Graphite, le plus rapide - MediaMarkt

L’iPhone 13 Pro est l’un des meilleurs iPhone Apple permettant de prendre de sublimes clichés. Grâce à son objectif repensé et son puissant système de mise au point automatique, l’appareil ultra grand-angle de l’iPhone 13 Pro est capable de faire le point à seulement 2 cm, idéal pour capturer le moindre détail. Zoomez jusqu’à 3 fois grâce à son téléobjectif qui vous offre une distance focale de 77 mm pour profiter d’images nettes en toute circonstance. A l’image d’un professionnel, l’iPhone 13 Pro peut tourner des images avec une profondeur de champ réduite et intégrer automatiquement d’élégants changements de mise au point, d’un sujet à l’autre. Côté vidéo, l’appareil grand-angle de l’iPhone 13 Pro est doté d’une ouverture plus large, de grands capteurs et d’un scanner LiDAR pour des portraits en mode nuit toujours nets. Outre la qualité de ses photos et vidéos, l’iPhone 13 Pro profite d’un nouvel écran Super Retina XDR avec ProMotion à un taux de rafraîchissement de 10 à 120 fois par seconde, avec toute une gamme de fréquences d’images intermédiaires. Ainsi, profitez de performances graphiques exceptionnelles lorsque c’est nécessaire, ainsi que d’un ralentissement pour économiser l’énergie. Parfait pour le gaming, l’iPhone 13 Pro est le partenaire de jeu rêvé. En plus de sa puce A15 Bionic, son nouveau GPU 5 coeurs, cet iPhone est compatible avec la 5G. Vous pourrez ainsi streamer, jouer ou télécharger vos divertissements en toute rapidité.

Les plus

+ Partenaire idéal pour les jeux vidéo

+ Système photo et vidéo ultra-performants

Les moins

– Écouteurs et chargeur doivent être achetés séparément

→ J’achète l’Apple iPhone 13 Pro 5G 128 Go Graphite sur MediaMarkt

Apple iPhone 14 Pro 128 Go Mauve, l’écran le plus spacieux

Apple iPhone 14 Pro 128 Go Mauve, l’écran le plus spacieux - Coolblue

L’iPhone 14 Pro d’Apple a révolutionné le marché de la téléphonie en termes de design. En effet, ce modèle est équipé d’un verre Ceramic Shield, le plus résistant sur le marché. N’ayez pas peur d’utiliser votre iPhone près de l’eau puisqu’il a été conçu en acier inoxydable de qualité chirurgicale et donc ultra-résistant à l’eau. Ce n’est pas tout, l’iPhone 14 Pro n’a plus de notch. Tous ses capteurs sont désormais logés dans une encoche en forme de pilule appelée Dynamic Island. Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de consulter vos notifications sans quitter ce que vous êtes en train de faire. Profitez également d’un écran verrouillé toujours visible pour consulter votre smartphone à tout moment, sans le toucher. Pas de panique pour votre batterie, l’iPhone 14 Pro reste ultra intelligent et préserve votre batterie toute une journée, et plus encore. Autre nouveauté, et pas des moindres, l’iPhone 14 Pro détecte les accidents et appelle les secours pour vous aider. Côté photo, l’iPhone 14 Pro est équipé d’un objectif standard de 48 mégapixels pour vous permettre de prendre des photos encore plus détaillées, même dans l’obscurité. Grâce au mode Nuit, vous pourrez prendre des clichés encore plus nettes en basse lumière, qu’avec l’iPhone 13 Pro. Le mode Cinématique vous permet de filmer vos vidéos en 4K HDR à 24 images par seconde, une norme dans le monde du cinéma. Ultra-puissant, l’iPhone 14 Pro est équipé d’une puce A16 Bionic et d’une mémoire vive de 6 Go, pour profiter d’une vitesse de navigation ultra-rapide. De plus, cette puce est économe en énergie, ce qui signifie que l’appareil peut facilement tenir une journée entière, et plus encore. Enfin, profitez de l’écran OLED lumineux de 6,1 pouces pour regarder toutes vos séries et films en haute qualité. Grâce à ProMotion, profitez d’images fluides et calmes pour vos yeux.

Les plus

+ La disparition de notch permet plus d’espace sur l’écran

+ Plus économe en énergie que l’iPhone 13 Pro (tient une heure de plus)

Les moins

– Chargeur et écouteurs à acheter séparément

→ J’achète l’Apple iPhone 14 Pro 128 Go Mauve sur Coolblue

Apple iPhone 14 5G 128 Go Midnight, le plus connecté

Apple iPhone 14 5G 128 Go Midnight - MediaMarkt

L’iPhone 14 fait partie des dernières innovations d’Apple et se démarque notamment avec sa batterie remarquable. Bénéficiez d’une impressionnante autonomie allant jusqu’à 20 heures en lecture vidéo sur l’iPhone 14, parfait pour vous suivre toute la journée, qu’importe votre utilisation. Grâce à son chargeur MagSafe, la recharge sans fil est encore plus remarquable. Équipé d’un écran OLED Super Retina XDR HDR de 6,1 pouces, et d’une résolution de 2532 x 1170 pixels, l’iPhone 14 offre un confort visuel inégalé. Côté photo, l’iPhone 14 embarque une double caméra de 12 mégapixels et une caméra frontale de 12 mégapixels également pour des selfies toujours impeccables. Avec cet iPhone vous pourrez profiter d’un zoom optique jusqu’à 2 fois et d’un zoom numérique jusqu’à 5 fois. Le nouvel objectif principal couplé au traitement d’image amélioré vous permettra de prendre des photos sensationnelles, qu’importe les conditions d’éclairage, même dans l'obscurité. Utilisez le mode Cinématique pour filmer en 4K HDR à 24 images par seconde, comme un véritable cinéaste. Activez le mode Action pour bénéficiez de vidéos plus stables. Équipé d’une puce A15 Bionic (Neural Engine) et d’un GPU 5 coeurs, l’iPhone 14 est plus rapide, plus performant et plus fluide. Particulièrement intelligent, l’iPhone 14 est capable de détecter un accident et d’appeler automatiquement les secours pour vous aider.

Les plus

+ Autonomie prolongée

+ Détection des accidents

Les moins

– Ne dispose pas de capteur d’empreintes digitales

→ J’achète l’Apple iPhone 14 5G 128 Go Midnight sur MediaMarkt

Apple iPhone SE 64 Go Red, le moins cher

Apple iPhone SE 64 Go Red, le moins cher - MediaMarkt

L’iPhone SE d’Apple est sans doute le modèle le plus populaire. En effet, il s’agit d’un smartphone doté de toutes les fonctionnalités nécessaires, à prix abordable. L’iPhone SE embarque la puce A13 Bionic, l’une des plus rapides jamais conçue pour un smartphone. Ainsi, que vous jouiez aux derniers jeux vidéo, que vous surfiez sur Internet ou que vous streamiez, l’iPhone SE vous offre une navigation fluide et dynamique en toute circonstance. Côté photo, cet iPhone vous permet de prendre des clichés nets et détaillés, même dans l’obscurité. Vous pourrez également enregistrer des vidéos très haute définition en 4K, c’est quatre fois plus de détails que la vidéo HD 1080p. Grâce à sa Touch ID, vous pourrez déverrouiller votre iPhone en toute sécurité et vous connecter à vos applications préférées en un rien de temps. Vous pourrez même l’utiliser avec Apple Pay pour payer en magasin depuis votre smartphone, sans avoir à sortir votre carte bancaire. Votre vie privée est également sécurisée grâce aux iMessages chiffrés et à votre empreinte digitale. Vous êtes un peu maladroit et avez peur d’endommager votre iPhone SE ? Pas de panique, cet iPhone résiste à l’eau jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes, aux éclaboussures et à la poussière. Au niveau de la batterie, l’iPhone SE vous permet de regarder jusqu’à 13 heures de vidéo avec une seule charge. Une fois déchargé, il vous suffit de le poser sur un chargeur sans fil ou de le connecter à un adaptateur de recharge rapide de 18 W pour passer de 0 à 50% de batterie en moins de 30 minutes.

Les plus

+ Recharge rapide

+ Prix abordable

Les moins

– Petit écran

→ J’achète l’Apple iPhone SE 64 Go Red sur MediaMarkt

Quel iPhone choisir en 2023 ?

Parce que la qualité des smartphones Apple n’est plus à prouver, vous souhaitez vous offrir un iPhone mais ne savez pas vers quel modèle vous tourner ? C’est tout à fait normal ! Pas toujours évident de faire la différence entre l’iPhone 13, le 13 Pro Max, le 14 ou des modèles plus anciens comme le SE. Et pourtant chaque modèle est adapté à un type d’utilisation particulier. En d’autres termes, il n’est pas toujours logique de se jeter sur la dernière gamme d’iPhone, selon ce que vous souhaitez en faire. Pour éviter de payer le prix fort, voici quelques conseils à suivre pour mettre la main sur l’iPhone adapté à vos besoins !

Quel iPhone pas cher choisir ?

Cela fait un petit moment que vous souhaitez vous offrir un iPhone mais le prix vous repousse ? Pas de panique, il existe de nombreux modèles performants qui restent abordables. Pour ne pas remonter trop loin dans les gammes d’iPhone, vous pouvez par exemple vous tourner vers un iPhone SE, l’un des moins chers de la marque mais tout aussi performant. Accessible dès 550€, l’iPhone SE regroupe tout ce que vous aimez à prix plus qu’abordable. Puce surpuissante, navigation fluide et dynamique, haute qualité photo, enregistrement vidéo 4K, sécurité, résistance, longue autonomie… Tout y est. Conservez ainsi votre vie privée grâce à des iMessage chiffrés, l’utilisation de votre empreinte digitale pour déverrouiller votre smartphone, la sécurité Apple Pay… Parce que l’autonomie d’un smartphone est plus qu’importante, Apple a équipé son iPhone SE d’une batterie longue durée vous offrant jusqu’à 13 heures de vidéo sur une seule charge. Une fois déchargé, il vous suffit de poser votre iPhone sur un chargeur sans fil ou de le connecter à un adaptateur de recharge rapide de 18 W pour passer de 0 à 50% de batterie en moins d’une demi-heure !

Vers quel iPhone se tourner pour une importante qualité photo/vidéo ?

Bien plus utiles que pour simplement téléphoner et envoyer des messages, les smartphones haut de gamme se sont largement développés pour vous accompagner dans toutes vos tâches du quotidien. Les iPhones Apple font partie de ces smartphones qui ne cessent de révolutionner le monde de la téléphonie. Jouer aux jeux vidéos, regarder des films et séries, surfer sur Internet, échanger sur les réseaux sociaux… Il est possible de tout faire avec son iPhone. Autre révolution, les smartphones premium remplacent de plus en plus les appareils photos. En effet, leurs technologies régulièrement mises à jour permettent de prendre des photos et des vidéos de haute qualité. Si vous cherchez le bon iPhone pour prendre les meilleures photos et enregistrer des vidéos dignes d’un professionnel, optez pour les meilleurs photophones Apple : l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. En effet, il s’agit des modèles d’iPhone les plus récents et donc les plus avancés côté photo. Ces derniers sont dotés de plus de capteurs photo et font partie des seuls iPhone Apple à bénéficier d’une définition de 48 mégapixels. Que ce soit l’iPhone 14 Pro ou l’iPhone 14 Pro Max, ils sont tous les deux équipés du même modèle photo au dos et de la même caméra FaceTime HD à l’avant. En plus d’être bien équipé en termes de capteurs photo, ces iPhone sont dotés des meilleures technologies de traitement de l’image pour bénéficier de photos nettes et lumineuses en toute circonstance. Mode Portrait, mode Action, mode Cinématique… tout a été pensé pour vos photos, selfies et vidéos de haute qualité. Compatibles avec le format ProRES et disposant de la mise au point automatique grâce au radar LiDAR, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max vous offrent une qualité d’image inégalée. Optez pour le mode Nuit pour prendre de somptueux clichés même lorsque la luminosité n’est pas bonne.

Quel iPhone choisir pour jouer aux jeux vidéo ?

Outre les photos, ce que vous recherchez avant tout chez un iPhone est sa puissance pour faire fonctionner tous vos jeux vidéos, même les plus lourds ? Dans ce cas, le gaming n’est pas compatible avec l’iPhone 13 mini ni avec l’iPhone SE de troisième génération. Pourquoi ? Simplement parce que la taille de leur écran est limitée, ce qui ne vous permet pas de profiter pleinement de vos jeux. Grâce à leur affichage de 6,7 pouces, nous vous conseillons plus de vous tourner vers l’iPhone 14 Pro Max ou l’iPhone 14 Plus pour profiter de vos parties de jeux vidéo en ligne. Appréciez ainsi des graphismes de haute qualité pour toujours plus de réalisme et d’immersion. Bien que la quantité de mémoire vive soit la même pour ces deux modèles d’iPhone, la puissance de la puce n’est pas la même. En effet, la puce la plus puissante (la A16 Bionic) n’est disponible que sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Aussi, l’iPhone 14 Pro Max est le seul à intégrer le radar temps de vol qui rend plus efficaces les applications de jeux en réalité augmentée. Enfin, l’iPhone 14 Pro Max est, selon nous, le plus adapté pour le gaming grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz pour des parties ultra-fluide, comme sur de nombreuses consoles de jeu (PS5 et Xbox Series X notamment).

Quel est le meilleur iPhone pour mon ado ?

Votre enfant ne cesse de vous réclamer un iPhone ? Voici un modèle au meilleur rapport qualité/prix pour faire plaisir à votre adolescent sans vous ruiner : l’iPhone SE. Côté design, cet iPhone peut paraître légèrement dépassé, mais côté performance et autonomie, il n’y a rien à dire. Vendu un peu plus de 600 euros, l’iPhone SE représente le meilleur prix d’Apple pour un smartphone de 6,1 pouces. La caméra frontale permettra à votre enfant de prendre des selfies avec ses amis et de les partager sur les réseaux sociaux. Les jeunes pourront également enregistrer des vidéos très haute définition 4K. De plus, l’iPhone SE embarque une puce A13 Bionic, parfait pour exécuter toutes ses tâches, même les plus gourmandes. Ainsi, il pourra jouer à ses jeux vidéo préférés sans bugs ni interruptions. Ultra-résistant, l’iPhone SE résiste à l’eau jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes, aux éclaboussures de thé, café ou soda et à la poussière. Ainsi, vous n’aurez plus peur que votre ado casse son téléphone, qu’importe son utilisation !